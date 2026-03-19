Dalvian Mall: la ampliación del centro comercial de Dalvian que transformará la zona del piedemonte de Mendoza

La ciudad de Mendoza sumará próximamente un nuevo espacio comercial con la llegada de Dalvian Mall , una ampliación del actual centro comercial de Dalvian que busca consolidarse como un punto de encuentro para vecinos y visitantes gracias a su propuesta de compras, servicios y gastronomía.

Ubicado en la zona de Dalvian, en pleno piedemonte mendocino, el mall contará con acceso libre para todo el público, un aspecto clave del proyecto que permitirá que personas de distintos puntos de la ciudad puedan disfrutar de este nuevo paseo comercial.

Además de su propuesta comercial, el proyecto se destaca por su entorno natural privilegiado, donde la arquitectura del mall se integra con la belleza del paisaje, el aire de montaña y la tranquilidad característica de la zona.

El mall contará con un centro médico de alta complejidad de la Clínica del Pilar , ampliando la oferta de servicios disponibles.

El proyecto no solo ampliará la oferta comercial de la zona de Dalvian, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía local, generando empleo y promoviendo el desarrollo de nuevas actividades comerciales.

DALVIAN

Con un diseño pensado para brindar comodidad, accesibilidad y variedad de servicios, Dalvian Mall se perfila como un nuevo polo comercial que buscará atraer visitantes de toda la ciudad, en un espacio donde las compras y los servicios conviven con la naturaleza del piedemonte.

El centro comercial contará con más de 28 locales comerciales, entre ellos:

Clínica del Pilar, Banco Macro, Eneldo, Vaypol, Maxibici, Paper Point, Yes!, Simona, Central de Bebidas, Zitto, Modesto, Burger Hood, Innamorato, Nüss, Decor & Arte, Renato 1986, Granja Benedetti, Tech Market, Go Bar, Fruti Shop, Mori, Luján Agrícola, Mar Cantábrico, Virgen del Valle, Al Fuego, Corazón Contento, Chachingo Dalvian y Tijeritas.