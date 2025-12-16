Cuento para acompañar la transición de la fantasía a la realidad: la magia de la Navidad

Una historia para cuidar la transición de la fantasía a la realidad: invita a los chicos a ser “guardianes” del espíritu navideño.

Como madre y profesional he atravesado esta etapa en el acompañamiento a las familias y a mis propias hijas. Por eso hoy quiero compartirte este cuento para que acompañes a tus hijos en el momento que llegue esta pregunta en cada Navidad.

La instancia del mundo fantasioso es una etapa fundamental del desarrollo Para los niños, una mano sobre la oreja puede ser un teléfono, una escoba puede ser un unicornio volador y una tapita plástica puede ser una taza con un delicioso café. Atender estas demandas, no solo fortalece el vínculo sino que fortalece su cerebro. La fantasía es el ensayo para la vida, y los niños necesitan crearla y recrearla como escalón necesario para entender la realidad, cuando llegue la etapa de la lógica y racionalización del mundo. Papá Noel nos enfrenta todos los años a esta fantasía, pero también a las preguntas sobre la realidad. Cuidar la transición con amorosidad y lógica es importante para su desarrollo.

Papá Noel nos enfrenta todos los años a esta fantasía, pero también a las preguntas sobre la realidad. Escribí este cuento para cuando llega la pregunta que tanto incomoda y desafía: "Mamá: Papá Noel, existe?" Espero que los acompañe con mucho amor y muy feliz Navidad para todas las familias!

Había una vez un señor que se llamaba San Nicolás. Era un señor muy bueno que ayudaba a los niños y a los ancianos. Vivía en el Polo Norte, en un lugar muy frío. Por eso, siempre usaba botas, un traje rojo y un gorro. San Nicolás amaba festejar la Navidad y ese día, dejaba regalos sorpresa a todos los niños y niñas del pueblo debajo de su arbolito. Con el correr de los años, el pueblo creció mucho y ya había demasiados niños. San Nicolás no daba abasto para llevar taaaaantos regalos, entonces tuve una idea brillante. Decidió pedirle ayuda a todos los adultos y jóvenes que vivían allí. Debían ayudarlo a dejar una sorpresa en el árbol de sus niños. Así, cada navidad ningún niño se quedaba sin su sorpresa. Todos, aceptaron felices.

San Nicolás un día se hizo muy viejito y ya no pudo seguir llevando regalos Pero le pidió a los adultos, que le ayuden a mantener vivo el espíritu de la Navidad. Y así es, que cada año todos los adultos mantenemos la tradición de San Nicolás. Algunos lo llaman Papa Noel, otros Santa Claus. Y cuando llega el día que los niños crecen y hacen la pregunta “¿Existe Papá Noel”? Reciben una invitación muy especial. Las mamás y papás invitan a sus hijos mayores a ser guardianes del espíritu navideño y a sumarse al equipo que mantiene viva la tradición de la Navidad. Cada Navidad, mamás, papás, abuelas, abuelos, tías, tíos y también los niños mayores, nos convertimos en ayudantes de San Nicolás, para que cada niño o niña tengan su regalito.