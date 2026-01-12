Cuba 2026: arrancá el año sumergido en arte, música y comunidad

Enero es el mes de los comienzos. Mientras Argentina se despereza del verano sudamericano, Cuba vive su temporada seca, con una temperatura media de 26 °C de media, cielos diáfanos y un pulso cultural que late al ritmo del son, el jazz y el street art. Para quienes buscan algo más que arena y mar, la isla ofrece un Caribe reinventado: experiencias inmersivas en comunidades rurales, proyectos de ecoturismo, recorridos por el arte contemporáneo, paladares de autor y playas casi secretas.

Te invitamos a planificar un viaje de 10 días que combine la energía de La Habana con la serenidad de Viñales y Cayo Levisa, y que convierta cada peso invertido en el desarrollo sostenible de las comunidades anfitrionas.

Copa Airlines mantiene la ruta Buenos Aires–La Habana con escala en Panamá (total 9 h 30 min). Tarifas desde USD 600 de ida y vuelta en clase turista; opciones de upgrade a business con lounges exclusivos.

LATAM propone conexiones vía Lima y Santiago, aprovechando los programas de millas para los socios Platinum y Black.

Tarjeta de turista cubana (~USD 30), tramitada online en 48 h. Sin visados adicionales.

Moneda y pagos

Se utilizan CUP (peso cubano) en comercios locales y CUC libre de convertibilidad (o tarjeta) en resorts, restaurantes y taxis de la capital.

Cajeros internacionales en La Habana y Varadero. Recomendamos llevar algo de efectivo para los mercados artesanales.

Clima

Estación seca: noviembre–abril. Temperaturas medianas: 24–28 °C. Ideal para la playa, el trekking y el turismo cultural.

LA HABANA: GALERÍAS, MÚSICA Y ARTE CALLEJERO

Fábrica de Arte Cubano (FAC)

Rehabilitada en un antiguo molino de aceite, la FAC es el epicentro del arte contemporáneo en Cuba. Salas de exposición, teatro experimental, talleres de cerámica y escenarios de música en vivo conviven bajo un mismo techo. Para MDZ Argentina, sugerimos reservar la visita nocturna (jueves y sábados) y combinarla con una cena en el patio central: tapas cubanas de autor acompañadas por DJs locales.

Recorrido de street art en Centro Habana

Guías especializados revelan murales de los colectivos Gráfica Cubana y de los arpilleristas de Regla. Cada obra narra historias de la Revolución, la santería y la lucha cotidiana. El tour culmina en El Rincón de la Changüí, donde se improvisan jam sessions con claves y trompeta.

Paseo por La Habana Vieja

Conservadas como Patrimonio de la Humanidad, sus plazas, palacios coloniales y bodegones se descubren mejor con un guía oficial del City Tour Cultural de la Oficina del Historiador. Incluye visita a la Casa de los Árabes (exposición de artesanías del Medio Oriente), al Museo Nacional de Bellas Artes y un cóctel en la terraza del hotel INNSiDE Habana Catedral, desde donde se aprecian vistas inigualables de la Plaza de la Catedral y del perfil del Malecón.

VIÑALES Y COMUNIDAD: ECOTURISMO Y COOPERATIVAS

Casas particulares y talleres de tabaco

En el valle de Viñales, las casas de familia tz’utujiles ofrecen habitaciones sencillas pero limpias y desayunos con fruta local y café orgánico. Los empresarios argentinos pueden participar en talleres de enrollado de tabaco, conocer la trazabilidad del producto y dialogar con miembros de cooperativas que exportan a Europa.

Senderismo en mogotes

Guiados por biólogos de la Reserva de la Biosfera, se recorren formaciones kársticas habitadas por cotorras cubanas en peligro de extinción. El circuito incluye una visita a una cueva con petroglifos aborígenes y un almuerzo campestre cocinado con leña por anfitriones locales.

Taller de agroecología

En Finca El Paraíso, una cooperativa de productores de cafés de sombra explica técnicas de cultivo regenerativo. Los visitantes pueden sembrar árboles, comprender la captura de carbono en el suelo y catar diferentes microlotes. Cada paquete adquirido contribuye a un fondo de reforestación de 10 hectáreas.7

CAYO LEVISA Y LO VIRGEN

Excursión desde Palma Rubia

Un ferry de lujo con capacidad para 80 pasajeros recorre el trayecto en 45 min. En Cayo Levisa no hay grandes resorts: chozas de madera y hamacas al sol. Playa solitaria, manglares y una barrera coralina intacta.

Snorkel y buceo responsable

Operadores certificados por PADI ofrecen inmersiones en arrecifes con guías locales. Proyectos colaborativos con biólogos marinos permiten a los buceadores contribuir al monitoreo de la salud de los corales.

Atardeceres desde la duna

Una pequeña caminata de 20 min conduce a una duna natural que mira al Caribe. Allí, un cóctel de ron mezcla variedades cubanas con cítricos de la isla, mientras el sol se funde en el horizonte.

GASTRONOMÍA Y PALADARES DE AUTOR

Paladar La Guarida (Centro Habana)

Antes de ir a otros paladares, merece una visita La Guarida, símbolo de la nueva cocina cubana e ícono cultural desde “Fresa y chocolate”. Sus platos reinterpretan recetas tradicionales con ingredientes de temporada y su terraza regala panorámicas excepcionales de la ciudad.

Paladar La Colmena (Vedado)

Dirigido por un exchef de cruceros de Miami, ofrece un menú degustación (“Sabor a Cuba”) con 6 platos: croqueta de cerdo ibérico con mojo de níspero, ceviche de camarón al cilantro, ropa vieja de wagyu criollo y postres de guayaba y cacao. Reservar con 72 h de anticipación.

Ruta de los cafés coloniales

Desde el icónico Café El Escorial hasta los pequeños rincones de La Habana Vieja, se recorren 5 tiendas que tuestan granos de La Sierra Maestra y de Holguín. Catadores locales enseñan a identificar notas de nuez, de panela y de chocolate en cada sorbo.

Brunch en Playa Santa María

En un club de playa boutique se sirven bowls de açaí con frutas tropicales, jugos prensados en frío y mimosas de casabe fermentado. Todo a metros de arena blanca y palmeras mecidas por la brisa.

MÚSICA, DANZA Y VIDA NOCTURNA

Clases de salsa y son

Academias como Cubarte ofrecen clases intensivas de salsa y rumba, y son para todos los niveles. Ideal para grupos de amigos o parejas argentinas que quieran aprender ritmos auténticos.

La Zorra y el Cuervo

Bar de jazz de culto donde actúan músicos cubanos de la Escuela Nacional de Arte. Sesiones casi diarias de 21:00 a 02:00, con reservas anticipadas para mesas cerca del escenario.

Trova y décima habanera

En la peña de Casa de la Trova (Plaza de la Catedral), trovadores narran historias en décimas y las acompañan con guitarra y laúd. El ambiente es íntimo y propicio para maridar con ron añejo.

BIENESTAR, SPA Y RELAX

Yoga en la playa

Sesiones al amanecer en Cayo Santa María, con instructores cubanos y argentinos que colaboran en prácticas de hatha y de vinyasa yoga.

Spa en Cayo Largo

Tratamientos con sales marinas, arcillas volcánicas y algas del Caribe. Masajes con aceites de coco y guanábana en suites frente al mar.

Temazcal urbano

En La Habana Vieja, un temazcal adaptado al estilo caribeño integra vapor y aromaterapia de guayaba y madera de caoba. Al salir, jugo de guanábana para rehidratarse.

SOSTENIBILIDAD Y TURISMO RESPONSABLE

Las casas particulares y las cooperativas garantizan que el 70 % de la tarifa se destine a la comunidad.

Ecolodges en la Sierra Maestra funcionan con paneles solares y reciclan el 90 % de sus residuos.

Programas de voluntariado corto (2–3 días) en restauración de arrecifes y reforestación, diseñados para ejecutivos y emprendedores argentinos comprometidos con el medio ambiente.

TESTIMONIOS MDZ

“Descubrí un Cuba que no imaginaba: no solo playas, sino también proyectos reales de impacto social. Volví con contactos de artistas, biomédicos y emprendedores agrícolas”, cuenta María López, editora de Viajes MDZ, tras su viaje de prueba en enero de 2025.

“Aprender a bailar rumba en una escuela local me permitió comprender la pasión cubana. Y la experiencia de snorkel en Levisa… inolvidable”, confiesa Diego Fernández, lector frecuente de MDZ.

Con Cuba al inicio del año, no solo arrancás 2026 con bronceado y música en el alma, sino que inaugurás un ciclo de viajes con propósito, arte y encuentro. No olvides consultar el planificador de viajes Passporter. Enero te espera para redescubrir la isla en cada paisaje, cada son y cada cooperativa que late con fuerza renovada.