Cuánto cuesta ahora visitar las Áreas Naturales Protegidas de Mendoza y qué descuento tienen los mendocinos

Este martes se conocieron las nuevas tarifas para ingresar a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Mendoza . Los importes fueron publicados en el Boletín Oficial a través de la Resolución N°612 de la Dirección de Áreas Protegidas.

"Esta actualización de tarifas nos permite seguir sosteniendo la gestión y el cuidado de nuestras áreas naturales protegidas", explicó Iván Funes Pinter, director de la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza. Cabe resaltar que esta medida forma parte de un proceso de modernización impulsado por el organismo, el cual recientemente incorporó nuevas funciones al sistema de turnos de la aplicación Mendoza por Mí (MxM), las cuales tienen la finalidad de hacer más ágil la administración de las reservas.

Cabe resaltar que la norma establece que, bajo ningún concepto, se reintegrarán los valores abonados por el ingreso, aunque contempla la posibilidad de reprogramar turnos ante condiciones climáticas adversas o causas de fuerza mayor debidamente justificadas.

La principal novedad es que se incorporaron descuentos especiales para mendocinos y para residentes de los departamentos en los que se encuentran emplazados las ANP. Además, también habrá un descuento para las empresas de turismo inscriptas en la Dirección de Áreas Protegidas. Según detallaron desde el Gobierno, el objetivo es "fomentar tanto la visita de los mendocinos a sus propias áreas naturales como el trabajo articulado con los operadores turísticos registrados".

El esquema tarifario contempla tres categorías de visitantes: argentinos, latinoamericanos y extranjeros. Dentro de esas modalidades, la más económica es la primera, y la más cara la última. Así, según la norma publicada en el Boletín Oficial, los mendocinos tendrán un beneficio nuevo: sólo pagarán el 70% de la tarifa que pagan los argentinos. Además, quienes residan en los municipios en los que se encuentren las áreas protegidas, tendrán un 50% de descuento sobre el precio estipulado para los argentinos.

Así, por ejemplo, para realizar el circuito completo en la Caverna de las Brujas un argentino deberá pagar $15.000, un mendocino abonará $10.500, y un malargüino $7.500.

La resolución también crea un régimen de descuentos para empresas de turismo habilitadas que adquieran entradas por lote: 5% para lotes de 11 a 49 entradas, 15% para lotes de 50 a 99 y 20% para 100 entradas o más, aplicado sobre el arancel de público general argentino. El beneficio no alcanza al Parque Provincial Aconcagua y entrará en vigencia recién cuando se habilite el Sistema Integral Operativo (SIO).

Cabe resaltar que se mantendrá el ingreso gratuito para escuelas públicas y privadas, excombatientes de Malvinas, personas con discapacidad, menores de doce años y jubilados. Este beneficio también aplica para el personal de la Dirección de Áreas Protegidas junto a su grupo familiar.

Qué pasa con las actividades de alto riesgo

Las actividades consideradas de alto riesgo -como escalada libre, parapente, salto base, wingsuit, esquí o snowboard extremo, kayak y buceo en lugares confinados- tendrán un arancel específico que definirá la Dirección de Áreas Protegidas según el tipo de actividad, su complejidad y los servicios asociados. Deberán solicitarse con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha de ingreso.

El nuevo circuito en La Payunia

La Payunia suma un nuevo circuito Archivo MDZ

El texto también establece un nuevo recorrido al Volcán Santa María, en la Reserva Provincial La Payunia, Malargüe. Según se detalla, la propuesta está pensada especialmente para los días en los que se produzcan nevadas, ya que en esa región no suele acumularse en grandes cantidades, por lo que se podrá mantener disponible la actividad.

Este circuito tendrá un valor de 18.000 para argentinos, $22.000 para latinoamericanos y $25.000 para extranjeros.

Cabe resaltar que, para los argentinos, en La Payunia el acceso tradicional a "Los Volcanes" o "Volcán Morado" cuesta $15.000, mientras que el ascenso a los volcanes Payún Matrú o Payún Liso, bajo la modalidad trekking, tiene un costo de $50.000. Las excursiones 4x4 a la caldera del Payún Matrú y las salidas vehiculares para observación de flora y fauna cuestan $100.000 por vehículo, mientras que la cabalgata tiene un valor de $20.000 por persona y el permiso de acampe, $25.000 por persona y por día.

Las tarifas base para todas las Áreas Naturales Protegidas de Mendoza

Los aranceles se establecen en base a tres categorías: argentinos, latinoamericanos y extranjeros. Según se explica en la Resolución, los precios son exclusivamente en concepto de ingreso, y no incluyen honorarios de guías. En ese sentido, se destaca que la contratación de ese tipo de profesionales es de carácter obligatorio en la mayoría de los circuitos. En es marco, las tarifas publicadas son las siguientes:

Caverna de las Brujas: Circuito completo: $15.000 (argentinos) / $17.000 (latinoamericanos) / $20.000 (extranjeros). Sala de la Virgen: $10.000 (argentinos) / $12.000 (latinoamericanos) / $15.000 (extranjeros).

La Payunia : Circuito tradicional "Los Volcanes" o "Volcán Morado": $15.000 (argentinos)/ $17.000 (latinoamericanos)/ $20.000 (extranjeros). Nuevo circuito Volcán Santa María: $18.000 (argentinos)/ $22.000 (latinoamericanos)/ $25.000 (extranjeros). Ascenso a los volcanes Payún Matrú o Payún Liso (trekking): $50.000 / $60.000 / $70.000. Excursiones 4×4 a la caldera del Payún Matrú u observación de flora y fauna: $100.000 por vehículo. Cabalgata: $20.000 por persona. Acampe: $25.000 por persona, por día.

: Laguna del Diamante: Sector Alvarado: $7.000 (argentinos)/ $8.000 (latinoamericanos)/ $10.000 (extranjeros); el acampe cuesta $8.000 por persona por día. Sector Laguna: $15.000 (argentinos) / $17.000 (latinoamericanos) / $20.000 (extranjeros); el acampe cuesta $15.000 por persona por día (no incluye el ascenso al Volcán Maipo). Trekking/ascenso al Volcán Maipo, con permanencia de hasta 7 días e incluye acampe: $100.000 (argentinos) / $125.000 (latinoamericanos)/ $150.000 (extranjeros). Derecho de pesca único, válido por toda la estadía: $18.800.

Manzano Histórico: la zona de pesca diferencial tiene un valor de $15.000.

la zona de pesca diferencial tiene un valor de $15.000. Manzano-Portillo de Piuquenes: la cabalgata Cruce Cordillerano sale $50.000 para los argentinos, $65.000 para latinoamericanos, y $80.000 para extranjeros.

la cabalgata Cruce Cordillerano sale $50.000 para los argentinos, $65.000 para latinoamericanos, y $80.000 para extranjeros. Reserva de Biósfera Ñacuñán : $7.000 (argentinos)/ $8.000 (latinoamericanos)/ $10.000 (extranjeros); el acampe tiene una tarifa de $8.000 por día.

: $7.000 (argentinos)/ $8.000 (latinoamericanos)/ $10.000 (extranjeros); el acampe tiene una tarifa de $8.000 por día. Divisadero Largo: $7.000 (argentinos)/ $8.000 (latinoamericanos)/ $10.000 (extranjeros).

$7.000 (argentinos)/ $8.000 (latinoamericanos)/ $10.000 (extranjeros). Bosques Telteca: $7.000 (argentinos)/ $8.000 (latinoamericanos)/ $10.000 (extranjeros); el acampe cuesta $8.000 por persona por día.

$7.000 (argentinos)/ $8.000 (latinoamericanos)/ $10.000 (extranjeros); el acampe cuesta $8.000 por persona por día. Laguna de Llancanelo: Circuito completo: $10.000 (argentinos)/ $12.000 (latinoamericanos)/ $15.000 (extranjeros). Circuito parcial: $7.000 (argentinos)/ $8.000 (latinoamericanos)/ $10.000 (extranjeros) Acampe: $8.000 por persona por día.

Puente del Inca: $7.000 (argentinos) / $8.000 (latinoamericanos)/ $10.000 (extranjeros).

Cabe recordar que, de acuerdo a la nueva normativa, los mendocinos abonan el 70% de dichas tarifas, y quienes residan en los departamentos en los que se encuentre cada área natural pagarán el 50%.

La situación del Aconcagua

Cabe resaltar que el Parque Provincial Aconcagua quedó fuera de la Resolución ya que sus tarifas se actualizan a través de un decreto específico. Así, en esta ocasión solo se modificaron los montos de las actividades invernales, las cuales requieren autorización por resolución y están vigentes entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.

En ese marco, el ascenso cuesta $250.000 para argentinos y US$ 2.500 para extranjeros. Además, el trekking largo tiene un valor de $120.000 para argentinos y USD$1.000 para extranjeros, mientras que el trekking corto cuesta $70.000 y US$ 500, respectivamente.

Un punto a destacar es que el descuento por cantidad de entradas para empresas de turismo no se aplica a estos valores.