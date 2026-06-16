Cuando una persona desaparece, los datos también empiezan a desaparecer

Cada vez que una persona desaparece, la atención pública se concentra en las cámaras de seguridad, los testimonios de posibles testigos o los rastrillajes. Sin embargo, existe otra carrera contra el tiempo que muchas veces resulta determinante para una investigación : la búsqueda y preservación de la evidencia digital . Y esa carrera comienza mucho antes de que aparezca el primer testigo.

Hoy gran parte de nuestra vida cotidiana queda registrada en dispositivos y plataformas tecnológicas. El teléfono celular, las aplicaciones de mensajería, los sistemas de geolocalización, las redes sociales, las cámaras públicas y privadas e incluso los medios de transporte generan información que puede reconstruir dónde estuvo una persona , con quién se comunicó y cuáles fueron sus últimos movimientos. Por eso, en una investigación moderna, la pregunta ya no es únicamente quién vio algo. La pregunta es qué datos existen, dónde están almacenados y, sobre todo, cuánto tiempo permanecerán disponibles.

Se denomina evidencia digital a toda información almacenada o transmitida por medios electrónicos que puede contribuir a reconstruir un hecho. Puede tratarse de un mensaje de WhatsApp, una búsqueda en internet, una fotografía, un video, el registro de conexión a una red WiFi o la ubicación generada por una aplicación. Cada uno de esos elementos, analizado de manera profesional y respetando la cadena de custodia, puede aportar información objetiva para una investigación. En muchos casos, incluso resulta más precisa que la memoria humana, que con el paso del tiempo puede verse afectada por errores o interpretaciones.

Se denomina evidencia digital a toda información almacenada o transmitida por medios electrónicos que puede contribuir a reconstruir un hecho.

Una sola hora de actividad digital puede generar una enorme cantidad de información útil para reconstruir una línea temporal de los hechos.

El gran problema: los datos no duran para siempre

Existe una creencia extendida de que toda la información digital queda almacenada indefinidamente. La realidad es muy distinta. Muchas cámaras de seguridad sobrescriben automáticamente sus grabaciones después de algunos días. Determinadas plataformas eliminan registros de manera automática, los dispositivos continúan generando nueva información que reemplaza datos anteriores y algunos registros de conexión tienen plazos limitados de conservación.

En consecuencia, cada minuto que pasa puede significar la pérdida irreversible de evidencia relevante. Por eso las primeras horas de una investigación son críticas. La preservación temprana de los datos puede marcar la diferencia entre reconstruir una secuencia de hechos o perder para siempre información clave.

REGISTRO Existe una creencia extendida de que toda la información digital queda almacenada indefinidamente. Archivo.

Los datos también cuentan una historia

Hace apenas dos décadas, gran parte de una investigación dependía de testimonios presenciales. Hoy, uno de los principales testigos suele estar dentro de un teléfono celular. La tecnología no reemplaza el trabajo de la Justicia ni de las fuerzas de investigación, pero sí aporta herramientas capaces de complementar y fortalecer la búsqueda de la verdad con información objetiva y verificable. En numerosas investigaciones, la pieza que permite comprender qué ocurrió, cuándo sucedió y quiénes estuvieron involucrados no aparece en una declaración. Aparece en los datos.

Los celulares y los sistemas digitales registran gran parte de nuestra vida cotidiana. La diferencia es que esa información tiene un tiempo limitado para ser recuperada y requiere herramientas tecnológicas especializadas y profesionales capacitados para preservarla y analizarla antes de que desaparezca.

* Magalí Dos Santos, CEO de EDS Informática. Ingeniera en Informática, especialista en ciberseguridad y pericia forense digital.