Cuándo son las elecciones legislativas 2025 en la Argentina

Se acerca una nueva jornada electoral en el país, por la cual todos los ciudadanos habilitados deberán concurrir a las urnas y así participar de las elecciones legislativas nacionales 2025. A continuación, te contamos todos los detalles.

Los ciudadanos habilitados deberán concurrir a las urnas el domingo 26 de octubre para participar de las elecciones legislativas nacionales . La fecha corresponde al cuarto domingo del mes y convoca al electorado de todo el país para renovar bancas en el Congreso de la Nación, conforme al calendario informado para 2025.

La renovación abarca 24 senadores y 127 diputados en el Congreso de la Nación. De esta manera, el cuerpo de la Cámara alta incorporará representantes según lo previsto para el recambio por distritos, mientras que la Cámara baja actualizará su integración con el número de bancas indicado para este turno.

Además de la convocatoria general, cuatro distritos realizarán ese mismo día votaciones locales. Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero confirmaron que desarrollarán comicios para autoridades y legisladores propios en simultáneo con la instancia nacional. Cada jurisdicción definió su esquema de cargos y mesas de acuerdo con sus normas y necesidades administrativas.

En paralelo, varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires decidieron desdoblar y fijar sus elecciones locales en una fecha diferente a la nacional. El listado incluye a la administración porteña y a Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, Formosa y San Luis. En esos casos, el electorado ya definió legisladores provinciales y autoridades municipales o comunales, según correspondió a cada distrito.

urnas-elecciones-20210908-1227423jpg Desde las 8, y hasta las 18, la provincia de Buenos Aires elige a sus diputados y senadores.

La provincia de Buenos Aires también optó por separar su proceso. Convocó a la ciudadanía el domingo 7 de septiembre para renovar la Legislatura y los concejos deliberantes de cada municipio. En ese marco, Fuerza Patria obtuvo una diferencia superior a 13 puntos sobre La Libertad Avanza. La información refiere al resultado de esa contienda en el territorio bonaerense.

Corrientes, por su parte, resolvió votar en una fecha distinta respecto del cronograma nacional y eligió a su próximo gobernador en un acto propio. La determinación formó parte de las decisiones adoptadas por distintas jurisdicciones para ordenar sus procesos institucionales con autonomía y organización acorde a sus realidades.