Cuándo empieza el frío fuerte en Argentina y qué hacer antes de que bajen más las temperaturas

El otoño ya empezó a modificar la rutina en buena parte de Arge n tina . No suele ocurrir de golpe ni con un quiebre tajante entre una semana y otra, pero hay señales que se repiten: amanece más fresco, cae antes la noche y el abrigo empieza a dejar de ser una opción para convertirse en una necesidad.

Esa sensación de que el clima cambia en serio se vuelve cada vez más evidente a medida que avanzan las semanas.

Durante marzo todavía pueden darse jornadas templadas, sobre todo en las horas de la tarde. Sin embargo, el ingreso más estable del aire frío suele consolidarse más adelante. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, el descenso más sostenido de las temperaturas aparece habitualmente entre fines de abril y mayo, cuando las masas de aire frío llegan con más frecuencia desde el sur. Ahí es cuando gran parte del país empieza a vivir el otoño con mayor intensidad.

En la zona central, donde se incluyen la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, abril suele funcionar como un período intermedio. Es un mes de transición, con contrastes marcados entre la mañana y la tarde. Pero en mayo el escenario cambia más claramente: las mínimas bajan con mayor regularidad, las primeras horas del día se vuelven más frías y también empiezan a aparecer jornadas con sensación térmica baja. Más al sur, en cambio, ese cambio puede adelantarse y sentirse con fuerza desde abril. En el norte, por el contrario, el proceso suele ser algo más lento.

El paso hacia el frío no solo se percibe en el termómetro. También impacta en el cuerpo y en el ritmo cotidiano. La reducción de las horas de luz, el aire más seco y las variaciones bruscas de temperatura dentro de un mismo día pueden generar cansancio, resfríos o molestias respiratorias. A eso se suma otro factor habitual de esta época: muchas personas todavía conservan hábitos del clima más cálido y tardan en adaptarse, algo que suele aumentar la incomodidad.

Por eso, esta parte del año exige algunos ajustes sencillos, más vinculados a la prevención que a grandes cambios. No se trata solamente de sacar los abrigos del placard. También conviene empezar a revisar costumbres diarias y el estado de la casa antes de que lleguen las semanas más frías.

Qué conviene hacer antes de que bajen más las temperaturas

Entre las recomendaciones más repetidas por especialistas aparece una fórmula simple y efectiva: vestirse en capas. El clásico “look cebolla” permite acomodarse mejor a las diferencias térmicas que se dan entre la mañana, la tarde y la noche. También es clave ventilar los ambientes, incluso cuando el fresco ya se hace sentir, para renovar el aire y reducir la circulación de virus en espacios cerrados.

Otro punto importante es chequear con anticipación estufas y sistemas de calefacción. Esperar a los primeros días de frío fuerte puede traer complicaciones evitables. A eso se suma el cuidado de la alimentación, con comidas calientes, frutas y verduras de estación que ayuden a sostener el organismo. Mantenerse en movimiento también resulta fundamental para conservar energía y no caer en el sedentarismo que suele instalarse durante los meses más fríos.

El otoño argentino tiene esa particularidad: transforma el paisaje, modifica los horarios y obliga a cambiar pequeñas rutinas. El frío más intenso suele hacerse sentir entre fines de abril y mayo, pero llegar preparado puede volver mucho más llevadero ese tramo del año. A veces, anticiparse con medidas simples alcanza para pasar mejor la transición y hasta disfrutar una de las estaciones más características del calendario.