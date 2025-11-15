Cuando aprender cuesta: cómo acompañar a los niños con dificultades de aprendizaje

La plataforma es utilizada por miles de docentes, profesionales de la salud para sus tratamientos.

Las dificultades de aprendizaje en los niños, no son una excepción ni una rareza: forman parte de la diversidad humana. En cada aula, al menos uno de cada cinco alumnos presenta algún tipo de desafío para aprender a leer, escribir, concentrarse o resolver problemas matemáticos. Sin embargo, todavía persisten prejuicios, diagnósticos tardíos y respuestas pedagógicas ineficientes.

Hablar de dificultades de aprendizaje es referirse a un conjunto heterogéneo de problemáticas que pueden impactar en el desarrollo, en la atención, la regulación emocional, las funciones ejecutivas, y pueden verse reflejadas en los contextos escolares como familiares. Entre las más conocidas están el trastorno del déficit de atención y la dislexia, pero hay muchas más como el síndrome de desconexión cognitiva, la discalculia, los trastornos del lenguaje, entre otros. Cada dificultad trae aparejada determinadas condiciones que repercuten en el aprendizaje.

Muchos creen que en la actualidad los casos de niños con dificultades específicas del aprendizaje han aumentado respecto de una generación atrás. Sin embargo, este aumento se puede deber a que han mejorado las herramientas que permiten visibilizar, y por ende, diagnosticar estas dificultades. También han cambiado los parámetros con los cuáles se mide y se determina si hay una dificultad específica del aprendizaje o no.

TIXI2 Los casos de niños con dificultades específicas del aprendizaje han aumentado respecto de una generación atrás. Wumbox. Lo cierto es que los niños que sufren cualquiera de estos trastornos requieren una enseñanza y un acompañamiento adaptados a sus necesidades. Es frecuente ver que estos niños tienen baja autoestima y sensación de autoeficacia, es decir, a medida que pasa el tiempo y ellos no logran realizar lo que se les pide en el tiempo esperado se van convenciendo de que no pueden hacerlo, o de que son malos para esa tarea. Esto no hace más que empeorar la situación, generando mayor resistencia a aprender, porque ¿quién querría exponerse a hacer algo que no le sale o le sale mal? El acompañamiento pedagógico y emocional es clave para que los niños disfruten de su aprendizaje.

¿Qué hacemos? Del diagnóstico al tratamiento En primer lugar, es clave la detección temprana. La escuela y los padres son los más indicados para levantar la señal de alerta y decidir si es necesaria una consulta psicopedagógica, psicológica, fonoaudiológica, etc. Para determinar si existe o no una dificultad específica del aprendizaje, para indicar un tratamiento a seguir, es necesario una evaluación específica. El mayor problema, sin embargo, surge una vez que se tiene el diagnóstico ya que se corre el riesgo de estancarse en el mero diagnóstico.