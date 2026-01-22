Cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 23 de enero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 23/1
Guaymallén
- En calle Terruño, hacia el este de Carril Urquiza; San Francisco del Monte. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- Entre calles Juan Agustín Maza, Agustín Álvarez, Misiones, Dr. Moreno y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En la intersección de calle San Martín con San José y adyacencias; Rodeo del Medio. De 8.30 a 10.30 h.
- En la Ruta Provincial N°50, en barrio La Sarita y áreas adyacentes; Barcala. De 8.00 a 12.00 h.
Lavalle
- En la intersección de calle Guido Lavalle con Proyectada V274 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle Berutti, hacia el norte de Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En la intersección de calle Muzaber con Florida y adyacencias; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Alem, Paula Albarracín de Sarmiento, Gutenberg y Pasteur. Entre calles Edison, Italia, Comodoro Py y Telles Meneses. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles General Gutiérrez, Nicolás Avellaneda, Libertad y Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.