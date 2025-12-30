Cuáles son las calles del Parque General San Martín que cortarán en Año Nuevo

El Parque General San Martín sufrirá cortes de tránsito durante los días de la celebración del Año Nuevo , tanto el 31 como el 1 de enero, con el objetivo de garantizar la seguridad y a la vez cuidar el patrimonio del lugar. Cientos de mendocinos utilizan este espacio verde como epicentro de la celebración.

La medida fue adoptada por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, quien informó la continuidad de las restricciones a la circulación de vehículos en lo que llaman el Núcleo Histórico del parque (lo que rodeo el lago y la fuente de los continentes) y en el Cerro de la Gloria.

Continuidad porque el parque San Martín ya había sido cortado para el 24 y 25.

La idea es que las calles que están sometidas a esta decisión se conviertan en peatonales. El objetivo es que la gente pueda pasear segura y proteger la flora, fauna y patrimonio del emblemático paseo mendocino.

El corte se aplicará desde las 20 del martes 31 hasta las 20 del miércoles 1 de enero de 2025. Quedará prohibido el acceso de vehículos particulares en las zonas de mayor concurrencia del parque, como el Perilago, el Rosedal y la Fuente de los Continentes.

Las calles que quedarán cortadas son:

Paseo Los Plátanos y Paseo Agrimensor Barrera

Paseo Camino de la Virgen y Paseo Los Plátanos

Paseo Las Palmeras y Paseo Las Pichardas

image

Además, desde las 15 del día 31 de diciembre y durante el 1 de enero, quedará cerrado el tránsito vehicular en el Cerro de la Gloria, permitiendo únicamente el ascenso y descenso peatonal a través de la senda habilitada a tal fin. En línea con las medidas tomadas por la autoridad, la Unidad de Servicio del Cerro “La Arboleda” permanecerá cerrada durante el mismo lapso.

Para asegurar el cumplimiento de la medida, habrá guardias de seguridad y protección que velarán por el patrimonio cultural, paisajístico, faunístico y forestal; la seguridad de trabajadores y visitantes y la atención de urgencias y servicios esenciales.

"La medida busca garantizar la seguridad, la protección del patrimonio y el adecuado funcionamiento del Parque Histórico General San Martín, algo que se logró durante Navidad y que buscamos replicar en Año Nuevo", afirmó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.