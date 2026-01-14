Cuál es la mejor época del año para una cirugía plástica y qué tener en cuenta antes de elegir el momento

El clima, el sol y el tiempo de recuperación influyen en una cirugía plástica. Conocer cada estación ayuda a elegir el momento más seguro y adecuado.

Planificar una cirugía plástica no es solo elegir una fecha en el calendario. El clima, la exposición al sol, la disponibilidad personal y los tiempos reales de recuperación influyen tanto como la técnica quirúrgica. Y aunque cada paciente tiene un recorrido distinto, existen criterios médicos que ayudan a entender qué implica cada época del año al momento de operarse.

Lo importante es hacerlo de forma segura y consciente Si pensamos en hacerlo en los meses previos al verano, las temperaturas suelen ser más moderadas, lo que puede favorecer una recuperación con menos sensación de calor y menor incomodidad por la inflamación. Durante las primeras semanas, la piel operada es más sensible a los rayos UV, por lo que en esta época es más sencillo proteger las cicatrices y evitar la exposición solar directa. El uso de fajas, vendajes o cremas postoperatorias también puede resultar más tolerable cuando no hay excesiva humedad ni transpiración. Además, en cirugías cuyos resultados se definen a lo largo de varias semanas, este período permite llegar al verano con mayor estabilidad en los cambios corporales. Requiere, eso sí, una organización que contemple los tiempos de cada procedimiento.

image003 Existen criterios médicos que ayudan a entender qué implica cada época del año al momento de operarse. Archivo. Algunos pacientes optan por operarse en verano Lo que presenta características particulares. En muchos centros médicos, donde se encuentran los quirófanos, enero y febrero suelen tener una demanda menor, por lo que puede ser más simple coordinar turnos. Algunas personas también disponen de más días libres debido a las vacaciones, lo que facilita cumplir con el reposo necesario. Al mismo tiempo, el calor puede influir en la respuesta del cuerpo, ya que la vasodilatación típica de esta estación puede prolongar la sensación de hinchazón. La sudoración y la fricción pueden incomodar cuando hay cicatrices recientes o se requiere el uso de prendas de compresión. También es importante tener en cuenta que durante varias semanas no se recomiendan actividades típicas del verano, como la pileta, el mar o la exposición solar directa.

Están los que eligen hacerlo con la llegada del otoño y el invierno En este momento las temperaturas más frescas acompañan de otra manera el proceso de recuperación. El clima ayuda a evitar el calor excesivo, lo que puede hacer más llevadero el uso continuo de fajas o ropa de compresión. La menor radiación UV de estos meses también reduce la exposición sobre las cicatrices nuevas. Este período permite, además, planificar con tiempo si el objetivo es ver los resultados definidos hacia el verano siguiente, especialmente en procedimientos que requieren varios meses de remodelación tisular.

cirugia-1 Las temperaturas más frescas acompañan de otra manera el proceso de recuperación. Archivo. ¿Hay una época ideal? El mejor momento es aquel que combina seguridad, clima adecuado, disponibilidad personal y tiempo suficiente para una recuperación tranquila. Lo que destacamos siempre es que, lo primordial es la elección de cirujanos plásticos certificados, que respeten los tiempos biológicos de cada procedimiento y sobre todo, priorizar la salud del paciente.