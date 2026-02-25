Crisis en la enseñanza de inglés en el AMBA: falta de docentes y calidad educativa comprometida

La enseñanza de inglés en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) atraviesa una paradoja crítica: mientras el mercado laboral exige niveles de bilingüismo cada vez más altos, el sistema educativo formal se desangra. La falta de docentes titulados ha dejado de ser un problema estacional para convertirse en una emergencia estructural que afecta tanto la cobertura de horas como la calidad del aprendizaje en las aulas .

La escasez de profesores con título habilitante —egresados de instituciones de prestigio como el Joaquín V. González o el Lenguas Vivas— ha forzado al Estado a normalizar los Listados de Emergencia y las Pruebas de Idoneidad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aunque la cobertura teórica en primaria roza el 88%, la realidad en la plataforma de actos públicos (APEL) es distinta: cada semana, cientos de horas cátedra quedan "desiertas" por falta de postulantes. En la Provincia de Buenos Aires, el escenario es aún más complejo, con distritos donde el 90% de las escuelas reporta dificultades crónicas para completar su planta docente de lengua extranjera.

Para cubrir los baches, los Ministerios de Educación recurren a estudiantes avanzados o profesionales de otras áreas con "conocimiento de la lengua". Sin embargo, los resultados de los exámenes de idoneidad realizados en CABA durante el último ciclo lectivo revelan una brecha de calidad alarmante:

Perfil del aspirante: idóneos (solo nivel de idioma)

Tasa de aprobación: 35%

Principal falencia detectada: no alcanzan el nivel B2 (intermedio superior) requerido.

Estos datos exponen que el sistema no solo carece de cantidad, sino que está bajando la vara de calidad para mantener las escuelas abiertas, lo que impacta directamente en la competencia lingüística de los alumnos.

El Déficit en Cifras

La brecha entre los cargos necesarios y los docentes titulados disponibles.

Jurisdicción: CABA

Cobertura Teórica: 88%

Vacancia Real (Cargos/Horas): 1.100 cargos sin cubrir por titulados (se usan idóneos)

Jurisdicción: provincia (PBA)

Cobertura teórica: 60%

Vacancia real (cargos/horas): 90% de las escuelas reportan falta de perfiles específicos

Esta infografía comparativa sintetiza la brecha entre la demanda de bilingüismo en el AMBA.

La "fuga de cerebros" hacia el sector privado

¿A dónde van los docentes titulados? La respuesta es económica. Un profesor con nivel C1 o C2 (avanzado) encuentra en el sector corporativo, el Business English o el trabajo remoto para el exterior, salarios que duplican o triplican los del escalafón docente estatal. Esta competencia genera un drenaje de talento hacia empresas de tecnología y servicios globales, dejando al sistema público con docentes que, para alcanzar un salario digno, deben trabajar "doble o triple turno". El resultado es un agotamiento pedagógico que impide el seguimiento personalizado de los estudiantes.

El cuello de botella en la formación

A pesar de que el 80% de los profesorados de lenguas extranjeras en Argentina son de inglés, la tasa de egreso es bajísima. Se estima que solo 1 de cada 5 ingresantes en los profesorados de CABA se recibe en el tiempo previsto. El "éxito laboral prematuro" es el principal enemigo de la graduación. Muchos estudiantes comienzan a dar clases apenas alcanzan el 50% de la carrera debido a la demanda desesperada de las escuelas, lo que posterga indefinidamente la obtención del título y la formación pedagógica final.

Un derecho en riesgo

Para este ciclo lectivo 2026, las proyecciones indican que más de 700.000 alumnos en la región del AMBA no alcanzarán el mínimo de horas de lengua extranjera estipulado por ley. La "idoneidad" ha pasado de ser un parche a un estándar precario. Sin incentivos salariales competitivos y una reforma que asegure la terminalidad de las carreras, el bilingüismo en AMBA seguirá siendo una promesa rota para la escuela pública estatal.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.