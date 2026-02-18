Una línea de colectivos cambió su recorrido en el AMBA: así es el nuevo trayecto

Una línea de colectivos que conecta distintos puntos del AMBA modificó su recorrido en una de las zonas con mayor tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. La medida busca reducir demoras, mejorar la fluidez vehicular y dar respuesta a los reclamos de usuarios que venían señalando retrasos frecuentes, especialmente en horas pico.

El ajuste forma parte de un esquema más amplio de reorganización operativa orientado a optimizar los tiempos de viaje y ordenar la circulación en sectores críticos. Según se informó, la modificación permitirá mayor previsibilidad en los traslados diarios entre CABA y la provincia de Buenos Aires.

Desde el viernes 13 de febrero, la línea 55 comenzó a operar con un nuevo trazado en la zona de Palermo. La modificación fue difundida por la cuenta especializada Ciudad de Bondis y afecta ambos sentidos del recorrido.

El punto central del cambio es Plaza Italia, uno de los nodos con mayor congestión de la Ciudad.

Ya no ingresan al centro de transbordo de Plaza Italia.

Dejan de utilizar los carriles exclusivos del Metrobús en ese tramo.

Continúan por fuera del corredor sobre avenida Santa Fe.

Realizan un desvío más directo antes de retomar el trayecto habitual hacia el oeste del conurbano.

Con esta modificación se elimina una maniobra que generaba demoras, sobre todo cuando coincidían varias líneas y alto flujo de vehículos particulares.

En sentido hacia CABA (cabecera Barrancas de Belgrano), el nuevo esquema establece que:

Las unidades avanzan de forma más directa por Godoy Cruz.

Evitan ingresar al área de mayor congestión cercana a Plaza Italia.

Esquivan los cuellos de botella que suelen formarse en la rotonda.

Según se informó, el rediseño permitiría ahorrar varios minutos por viaje y mejorar la regularidad del servicio. La línea 55 conecta la Ciudad con el partido de La Matanza y es una de las históricas del AMBA, por lo que el cambio impacta en miles de pasajeros que la utilizan a diario.