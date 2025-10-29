Crimen de Fernando Báez Sosa: Netflix estrenará un documental sobre el caso del chico asesinado en Gesell

Tras más de cinco años del crimen del joven Fernando Báez Sosa , la plataforma Netflix estrenará un documental el 13 de noviembre de este año titulado " 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa ". En la serie de tres episodios, se reconstruye lo que sucedió aquella noche del 18 de enero de 2020 en las afueras de un boliche en la ciudad de Villa Gesell.

Ese día, Fernando fue víctima de una golpiza por un grupo de rugbiers a la salida de Le Brique. El crimen duró 50 segundos, y tuvo como resultado el asesinato del joven de 18 años.

Netflix presentó el primer adelanto de su serie documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa y, con él, una mirada profunda sobre uno de los casos más conmocionantes de los últimos años para el país.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula, la producción reúne testimonios inéditos, imágenes de archivo y material del juicio para reconstruir, paso a paso, la noche que terminó con la vida del joven estudiante de Derecho que había ido a pasar sus vacaciones con sus amigos en la Costa Argentina.

El proyecto incluye entrevistas exclusivas a los padres y amigos de Fernando, periodistas que cubrieron el caso e incluso algunos de los condenados. La intención, según sus realizadores, no es solo revisar lo ocurrido, sino interpelar a la sociedad.

“Esta es la historia de una tragedia absoluta. El documental es un homenaje a Fernando y también una advertencia sobre la violencia que naturalizamos”, afirmó Rocca.

fernando baez sosa juicio (2).jpg TELAM

El asesinato de Fernando Báez Sosa: qué sucedió esa noche

El crimen ocurrió en enero de 2020, frente a Le Brique, en Villa Gesell. Una discusión dentro del boliche derivó en una brutal golpiza a manos de un grupo de jóvenes de la misma edad que Báez Sosa. Las imágenes del ataque, registradas por testigos y viralizadas en pocas horas, sacudieron a la opinión pública y encendieron un debate que todavía sigue abierto.

Tres años más tarde, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de cárcel como partícipes secundarios. En 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación: no hubo alevosía, pero sí premeditación y el accionar de dos o más personas.

Las defensas llevaron el caso a la Suprema Corte bonaerense, que todavía debe expedirse. No es la primera vez que intentan revertir el fallo: en marzo pasado, la Corte Suprema ya había rechazado un recurso para recusar a los jueces que intervinieron en la Cámara de Dolores. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron el planteo por “inadmisible”.