Crimen aberrante bajo prisión domiciliaria: ¿qué falló en el caso de la descuartizadora de Guaymallén?

Los detalles del caso de la descuartizadora de Guaymallén son propios de una película de terror, por el hecho en sí pero también porque las cinco hijas de la acusada de 6, 9, 11, 13 y 16 años convivían en un entorno que no era compatible con una crianza responsable y adecuada. El entorno violento donde sistemáticamente se violaban las condiciones para la obtención y mantenimiento de la prisión domiciliaria que debía cumplir Adriana Valeria Suárez eran parte de la cotidianidad de las menores que también fueron testigos de diversos episodios de violencia a lo largo de su corta vida. Desde una denuncia por violencia de género contra el padre y posterior restricción de acercamiento, hasta el asesinato de un inquilino que habría intentado abusar de una de ellas.

Según informes de la Justicia emitidos en enero del 2024, las condiciones de habitabilidad de la vivienda no eran adecuadas. Adriana Suárez junto a sus cinco hijas residían en una vivienda alquilada con indicadores de precariedad en cuanto a materiales de construcción, deterioro en su estado de conservación y servicios de red pública, luz, agua, gas y envasado. El hacinamiento por cuarto era mencionado por los profesionales que realizaron el informe, la casa solo tenía dos dormitorios y en ese momento, la mujer refería estar en una pareja "con modelos comunicacionales violentos".

La manutención de las hijas era posible gracias al cobro de las Asignaciones Universales por Hijo que percibía la mujer que hoy arriesga una condena a prisión perpetua por el asesinato de su inquilino. En el último informe realizado el 12 de junio por la Dirección de Promoción y Control de Liberados, la mujer refiere no contar con ingresos propios constituyendo su única fuente de sostén, aquel que percibe como ayuda social estatal, asignación universal por hijo. "Puede inferirse que se trataría de un grupo familiar con necesidades básicas insatisfechas. Al momento de la entrevista, la detenida no presenta un proyecto laboral concreto que le permita a futuros generar ingresos propios para su sostén", agrega el informe.

Portada Adriana Suárez 3.jpg La "descuartizadora" aseguró que una de sus hijas sufrió un intento de abuso por parte del hombre asesinado. MDZ.

Derechos vulnerados

Horas después del asesinato y tras la intervención de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, se pudo conocer que variables básicas como la escolaridad de las menores de edad, no estaba siendo cubierta. "Es una alerta que no estaban asistiendo regularmente a la escuela. No sabemos si los equipos estaban trabajando sobre el ausentismo de las niñas en la escuela. Es muy pronto para confirmar si van a quedar a cargo de algún familiar, son tiempos subjetivos que van a depender del avance que vayan teniendo ellas en este proceso", confirmó la directora de Protección y Restitución de Derechos, Jessica Benítez, en diálogo con MDZ.