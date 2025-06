¿Qué sucederá con las hijas de la mujer acusada de descuartizar a su inquilino en Guaymallén?

descuartizado calle adolfo calle (7).JPG La mujer vivía en la calle Adolfo Calle de Guaymallén ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mendoza cuenta con un total de 6.426 internos alojados en distintos complejos y unidades que forman parte del Servicio Penitenciario. La cifra aumentó respecto al 2023 donde eran 6.118. De ese total, 577 se encuentran bajo la modalidad de detención domiciliaria, tal como sucedía con Adriana Valeria Suárez. Quienes acceden a esa modalidad de detención deben cumplir con un protocolo que incluye una serie de condiciones que fueron infringidas por la mujer detenida y acusada del asesinato. En primer lugar, la persona detenida no puede salir del domicilio sin autorización, no respetar los horarios de salida permitidos, o no estar presente en el domicilio cuando se requiere; recibir visitas de personas no autorizadas, comunicarse con otras personas de manera no permitida, o utilizar medios de comunicación para fines distintos a los permitidos; realizar actividades que estén expresamente prohibidas por la orden judicial, como trabajar sin permiso, consumir alcohol o drogas, o tener contacto con personas con antecedentes penales y por último, no cumplir con las obligaciones impuestas por el juez, como comparecer ante autoridades judiciales, pagar multas, o asistir a tratamientos médicos.