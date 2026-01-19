Créditos hipotecarios del IPV con cuotas desde los $264.000: cómo acceder

El Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) presentó una línea de créditos hipotecarios con cuotas accesibles, que permite a miles de familias acceder a la casa propia sin recurrir a los tradicionales préstamos bancarios, a menudo inaccesibles por sus exigentes requisitos.

A diferencia de las clásicas líneas de vivienda, el nuevo crédito del IPV no entrega una vivienda ya construida, sino que otorga el dinero necesario para que los beneficiarios puedan construir su casa a medida, respetando ciertos parámetros técnicos y de superficie.

El plan, conocido como “Construyo Mi Casa”, está destinado a quienes no pueden acceder a los préstamos de los bancos, tanto por requisitos de ingresos como por historial crediticio. Las cuotas mensuales pueden comenzar en torno a los $300.000, dependiendo del tamaño del proyecto y las condiciones del solicitante.

Esta alternativa financia hasta el 85 % del valor del inmueble y permite la construcción de viviendas con superficies entre 55 y 140 m², siempre y cuando el solicitante cuente con un terreno propio o pueda adquirirlo dentro de los 36 meses de período de ahorro previo. El terreno debe tener acceso a servicios básicos como luz y agua potable, y en el caso de barrios cerrados, las expensas no pueden superar la mitad del valor de la cuota correspondiente a una vivienda de 80 m².

¿Quiénes pueden postularse?

Los requisitos, detallados por el organismo, incluyen:

Contar con un ingreso familiar mensual dentro de un rango específico, que varía según el tamaño de la casa a construir.

No poseer otra vivienda registrada a nombre del solicitante.

Tener o adquirir un terreno adecuado dentro del plazo estipulado.

Los aspirantes deben reunir toda la documentación requerida, digitalizarla y subirla a la plataforma oficial del IPV. Luego, el organismo verifica el cumplimiento de los requisitos y evalúa tanto la postulación como la aptitud del terreno. Una vez cumplido el período de ahorro, que puede abarcar hasta 36 cuotas previas, se formaliza el crédito y se procede a los desembolsos para la construcción según el avance de obra.

Según los últimos datos oficiales, las cuotas mensuales varían considerablemente en función de los metros cuadrados de la vivienda:

140 m²: alrededor de $566.000

120 m²: alrededor de $497.000

100 m²: alrededor de $403.000

80 m²: alrededor de $339.000

69 m²: alrededor de $304.000

55 m²: alrededor de $264.000

Estas cifras ubican algunas opciones de vivienda desde los $300.000 mensuales, lo que representa una alternativa atractiva frente a los esquemas de crédito tradicionales, especialmente para quienes no califican en el sistema financiero formal.

En un contexto en el que el acceso a la vivienda propia se ha convertido en uno de los principales desafíos para muchas familias, este tipo de programas buscan ampliar las oportunidades y ofrecer caminos alternativos a la compra o construcción, donde los requisitos de ingreso y las cuotas resulten más compatibles con la realidad de los aspirantes.