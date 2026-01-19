¿Hoy es el día más triste del año? mitos y verdades del "Blue Monday"

El origen comercial del "día más triste" y los elementos reales que sí afectan la salud mental: el impacto económico, la vuelta a la rutina y la falta de luz.

Blue Monday es, básicamente, el día más triste del año. Las vacaciones es un tiempo de placer, pero el regreso a la rutina genera tristeza.

En una entrevista en MDZ Radio, el doctor Sergio Grossman, médico psiquiatra y presidente del Capítulo de Psicoterapias de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, analizó el fenómeno del "día más triste del año", o Blue Monday, y su impacto en la salud mental, destacando su origen mercadotécnico pero reconociendo factores estacionales y psicosociales que inciden en el estado de ánimo.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 19-01-2026 -MC - SERGIO GROSMAN - MÉDICO PSIQUIATRA El especialista inició su intervención revelando el curioso origen de esta fecha: "¿Saben quién inventó lo del Blue Monday? ¿Quién fue? Un psicólogo que contrataron de una agencia de turismo para aumentar la venta de paquetes de turismo en Inglaterra".

El factor estacional: luz, clima y geografía A pesar de esta génesis comercial, Grossman admitió que, no obstante, el concepto tiene algunos aspectos verificables en ciertos contextos geográficos, aunque no necesariamente en Argentina. "Es verdad que fue creado por una intención de marketing, pero tiene algunas cositas en el hemisferio norte, y no acá", explicó, refiriéndose al "patrón estacional depresivo" vinculado a la menor exposición a la luz solar. "La ausencia de horas de luz hace que las personas se sientan más bajoneadas, más tristes, más decaídas", señaló, mencionando que en países escandinavos incluso se utilizan lámparas especiales para contrarrestar este efecto. Para nuestro país, sin embargo, aclaró: "En general tenemos buena luz todo el año, y no nos afecta tanto".

La vuelta a la rutina: ¿bajón anímico o depresión? Frente a la consulta sobre el posible "bajón" post-vacacional, el psiquiatra hizo una distinción crucial: "Bajoneado es una buena palabra (…) No es depresión, que es una enfermedad (…) y requiere otro tipo de abordaje". Respecto al retorno a la rutina, vinculó la posible angustia a factores económicos concretos, especialmente en el caso argentino: "Tenemos que equivalerlo con la época en que los papás tienen que salir a comprar los elementos escolares para los chicos". Describió un escenario común: "La gente de clase media que se va de vacaciones con un esfuerzo (…) y vuelve con el bolsillo vacío (…) y tiene que comprar el guardapolvo, la cartuchera, pagar la cuota del colegio (…). Puede ser un poco abrumador, y yo creo que eso puede afectarnos en la medida en que estemos cortos".

Factores protectores: claves para enfrentar la adversidad Consultado sobre cómo afrontar las adversidades crónicas, como las económicas, el Dr. Grossman enumeró factores protectores clave para la salud mental: "Si estás solo, te va a costar más. Si estás en familia, ese esfuerzo (…) va a ser repartido". Destacó además la importancia de los "vínculos sociales", los "amigos", y la necesidad de "actividades que te den un aire". "No podés trabajar 14 horas todos los días y pretender que la cabeza te siga funcionando. (…) cualquier actividad recreativa que te importe (…) te da energía, no podés seguir quemando y quemando, necesitas nutrirte un poquito", argumentó. En síntesis, resumió: "Sentido de propósito, familia, amigos y darse momentos de recargar energías te va a servir para enfrentar las adversidades que te tocan".