Credencial de Legítimo Usuario: cómo es el trámite para poseer armas de fuego en la Argentina

Para poseer armas de fuego en la Argentina es obligatorio tener la Credencial de Legítimo Usuario , un trámite personal y 100% digital que solo puede gestionarse mediante el Registro Nacional de Armas (Renar) dependiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Aunque el trámite sea simple, no quiere decir que sea menos puntilloso que otros, sino más bien un controlado proceso que puede habilitar o no a una persona a poseer armas. Esta solicitud de la Credencial de Legítimo Usuario reúne todos los controles documentales, verificaciones psicofísicas y confirmaciones administrativas pertinentes y solo pueden obtenerla los argentinos nativos o por opción, o solo aquellos que acrediten residencia permanente.

El proceso de solicitud debe realizarse a través de MiRENAR, plataforma que centraliza la carga de documentos, la validación del estado psicofísico del solicitantes y la confirmación de antecedentes penales. Cabe destacar que, luego de las modificaciones impulsadas desde el Gobierno de la Nación, el trámite es más simple y rápido que en el pasado.

Para iniciar la gestión, se solicita copia certificada del DNI que acredite mayoría de edad para ciudadanos argentinos nativos o por opción. En el caso de personas extranjeras, es obligatorio presentar copia certificada del DNI con residencia permanente. Además, se exige no tener antecedentes penales, con una certificación cuya fecha de emisión no supere los sesenta días al momento de subir la documentación. El trámite requiere también declarar un domicilio de guarda del arma y presentar un examen psicofísico emitido mediante el Sistema Abierto y Federal de Emisión de Certificados Psicofísicos (SiAF).

Los aspirantes pueden consultar desde su cuenta en MiRENAR el listado de profesionales habilitados, tanto instructores como evaluadores psicofísicos. Este acceso centralizado facilita corroborar la validez de cada intervención y supervisión. Para quienes integran Fuerzas de Seguridad, Policías provinciales o Servicios Penitenciarios, la Jefatura de origen debe cargar previamente la situación de revista dentro del sistema.

Procedimiento paso a paso en MiRENAR

El proceso comienza iniciando sesión en MiRENAR desde un celular o computadora. Una vez dentro, la plataforma solicita indicar si se pertenece o no a una fuerza de seguridad o a la Armada. Luego, es necesario gestionar el comprobante de Antecedentes Penales, que será revisado por el sistema. En paralelo, MiRENAR lleva adelante la verificación del medio de vida lícito y habilita la visualización de la carga realizada por el profesional encargado de la evaluación psicofísica y del Instructor de Tiro que supervisó la práctica correspondiente.

Finalizadas estas validaciones, el solicitante debe declarar su domicilio de guarda y realizar el pago mediante código QR. El sistema determina la aprobación de la credencial en el momento. Después, solo resta verificar en Mi Argentina si la credencial ya figura disponible. La credencial emitida tiene una vigencia de cinco años, y debe ser renovada dentro de los noventa días previos a su vencimiento. Para agentes activos de fuerzas que mantengan estado APTO, la CLU no posee vencimiento.

Costos, vigencia y consideraciones finales

El costo informado para el trámite express es de $15.000, mientras que . La vigencia general es de cinco años, con obligación de renovar en el período indicado previo al vencimiento. Este proceso estandariza controles y garantiza que toda persona registrada como Legítimo Usuario cumpla con requisitos legales, administrativos y psicofísicos.

El trámite digital en MiRENAR ofrece una estructura clara, verificable y establecida por etapas. La plataforma organiza la carga documental, evita traslados innecesarios y favorece la trazabilidad de cada paso. Las entidades intervinientes —evaluadores, instructores y jefaturas de origen cuando corresponde— realizan sus cargas directamente en el sistema, lo que reduce tiempos y asegura coherencia entre los datos.

Para quienes inician la gestión por primera vez, el entorno digital permite revisar cada requisito de manera autónoma. Las secciones de profesionales habilitados, la carga visible de evaluaciones y la confirmación automática de requisitos administrativos mejoran la experiencia general del trámite. Para maximizar la validez del proceso, es fundamental que el solicitante mantenga actualizados sus documentos y revise con atención la fecha de emisión de su certificado de Antecedentes Penales.

La obtención de la CLU constituye un paso obligatorio para quienes buscan adquirir, registrar o poseer armas de fuego en el país. El sistema MiRENAR centraliza la experiencia, simplifica instancias y habilita una gestión completamente remota, acorde a la normativa vigente y a los criterios de control establecidos.