CQD: Cómo actúa la justicia ante la pedofilia en Mendoza

El médico pediatra Ricardo Russo fue detenido el pasado miércoles 29 de mayo luego de que una investigación constatara que el profesional estaba involucrado en la tenencia, producción y distribución de pornografía infantil. El caso conmocionó a la sociedad al descubrirse que las imágenes y videos encontrados mostraban a niños y niñas de entre 6 meses y 14 años.

En este contexto, el programa Con Qué Derecho de MDZ Radio invitó al doctor Santiago Garay para conocer las precauciones a tomar para prevenir estos casos. Además, explicó el proceder de la justicia ante este tipo de delitos. Consultado por sus consejos a padres y responsables de menores, el fiscal explicó:

“Hay controles parentales y paquetes de software que impiden la búsqueda de ciertas palabras. Personalmente no los considero efectivos. Hace 3 o 4 años se hablaba de que el niño con una computadora en su habitación tenía el mundo en sus manos y había que llevarla al living. Ahora con los teléfonos móviles cambió el paradigma” “Para mí, lo mejor es el diálogo”

El profesional también se refirió a los peligros de la navegación descontrolada en Internet por parte de los menores. Según su análisis, hay 4 situaciones que agrandan esta problemática:

• Bajo costo económico de dispositivos móviles: “La disponibilidad económica de los usuarios para acceder a equipos informáticos ha cambiado. Antes comprar un dispositivo con acceso a Internet era bastante más restrictivo”.

• Fácil acceso y descarga de contenidos pornográficos: “Hay un intercambio constante de imágenes, videos, películas y producciones. Hay una facilidad enorme de descargar y compartir estos archivos con 0 costo económico”

• Ventaja de permanecer en el anonimato: “El usuario actualmente puede enmasc su identidad o hacer imposible su identificación a través de ciertas tecnologías”

• Internet 2.0 y redes sociales: “Hasta el año 2000 Internet tenía un rol pasivo: nosotros usábamos la computadora y buscábamos. Ahora el usuario alimenta la red, hay un feedback total y las redes sociales han tomado un rol que antes no tenían.”

Profundizando sobre el rol de Internet en la vida de los menores, Garay amplió: “La vida de los nativos digitales transcurre en el ciberespacio, y nosotros no lo entendemos. Si los operadores jurídicos no nos actualizamos, quedamos fuera de contexto. Si yo quiero explicarle a un juez o un defensor desde 0 lo que es una IP o cualquier cuestión cibernética y no lo entiende, va a ser muy difícil obtener justicia”.

Acerca de la tipificación del delito de “grooming” en el Código Penal, el fiscal explicó:

“Grooming es el contacto con fines sexuales entre un mayor y un menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual del menor. El groomer se acerca al niño, gana su confianza hasta que logra que, por ejemplo, le mande fotos y luego existen dos vías de acción: lo extorsiona con esa foto amenazando con publicar el contenido enviado para obtener más, o bien directamente lo publica en sitios de pornografía”.

Además, Santiago Garay habló de los reportes de pornografía infantil que llegan a su fiscalía, las precisiones jurídicas de estos delitos y los procedimientos judiciales para tratar estos casos. ¿En qué casos existe pornografía infantil? ¿Cómo proceden quienes cometen estos delitos? ¿Cómo se investigan estos casos desde las fiscalías? ¿Qué similitudes presenta el caso del Garrahan con el del pediatra mendocino?

