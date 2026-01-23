"Cosecha Digital": cómo Mendoza busca que el juego online tribute como un buen Malbec

En Mendoza sabemos de vino. Sabemos que un buen Malbec no es fruto de la casualidad, sino de control, origen y calidad. Por eso no sorprende que la provincia esté aplicando esa misma lógica a un terreno mucho menos tradicional: el del juego online. A través del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) , el Gobierno mendocino busca ordenar el mercado digital con una idea clara: que apostar online tenga el mismo estándar que un buen vino.

Antes de la regulación, el panorama del juego online en Mendoza se parecía bastante a un vino sin etiqueta. Un mercado caótico y riesgoso, dominado por plataformas de origen dudoso, muchas de ellas operando desde paraísos fiscales. Apostar en esos sitios era un verdadero salto de fe: nadie garantizaba la seguridad de los datos personales, la transparencia de los juegos ni, mucho menos, el cobro efectivo de las ganancias. El dinero se evaporaba en un clic, fugándose de la economía provincial sin dejar impuestos, empleo ni control. Apostar era, literalmente, beber de una damajuana sin saber qué había adentro.

La decisión de regular no fue simplemente “legalizar” el juego, sino ordenarlo. Fue una apuesta por la calidad sobre la cantidad, por la seguridad sobre el caos. La lógica es simple pero poderosa: tratar a la industria del juego online con la misma seriedad con la que Mendoza protege su industria vitivinícola.

Aquí es donde la metáfora cobra todo su sentido. Así como un Malbec con Denominación de Origen Controlada debe cumplir exigentes estándares definidos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura , organismo encargado de certificar el origen, la calidad y la trazabilidad del vino argentino, la regulación del juego online en Mendoza busca que solo los operadores que respetan reglas claras puedan llevar el sello de “autorizado”, garantizando seguridad y confianza para el consumidor digital.

Obtener una licencia del IPJyC no es un trámite automático. Es un proceso de selección riguroso, una suerte de “concurso de calidad” donde solo los mejores exponentes logran entrar. Los operadores aspirantes deben demostrar:

Solvencia y origen (el terruño): respaldo financiero real y fondos de procedencia legal, con estructuras societarias claras y directivos identificables.

Calidad y tecnología (la elaboración): auditorías técnicas que verifican la seguridad del software, la imparcialidad de los juegos y la protección de los datos personales.

Compromiso con el consumidor (el maridaje): planes de juego responsable, con herramientas de autocontrol, límites de gasto y mecanismos de asistencia.

Solo quienes superan estas exigencias obtienen la licencia, que funciona como una verdadera medalla de calidad. Para el usuario, ver el sello de “operador autorizado” en Mendoza equivale a encontrar una DOC en una botella: una garantía de que hay control, reglas y responsabilidad detrás.

La cosecha fiscal: cuando el juego riega la economía local

Un buen vino no solo da prestigio, también genera trabajo y desarrollo. La “cosecha digital” del juego regulado sigue la misma lógica. Cada peso apostado en una plataforma legal es un peso que permanece en el circuito económico mendocino, en lugar de fugarse al exterior.

Los operadores licenciados pagan cánones y tributos sobre sus ingresos, recursos que el Estado provincial puede destinar a áreas clave como salud, educación y programas de prevención del juego problemático. No se trata solo de recaudar, sino de transformar una actividad global en recursos locales que vuelven a la comunidad. Es, en términos mendocinos, como lograr que cada botella vendida también ayude a mejorar los caminos del Valle de Uco.

Proteger la “marca Mendoza” en el mundo digital

La marca Mendoza es sinónimo de calidad, paisajes y productos de nivel internacional. Permitir un mercado de juego online ilegal y descontrolado sería como tolerar la venta de vino adulterado con etiqueta mendocina: un golpe directo a la confianza y al prestigio provincial.

La regulación del juego online es, en ese sentido, una extensión natural de esta cultura del control. Al fijar estándares altos, el IPJyC protege no solo al consumidor, sino también el nombre de la provincia, evitando que estafas o malas prácticas manchen su reputación en el ecosistema digital.

Brindar por un juego seguro y de calidad

La próxima vez que se cruce con un sitio de apuestas online, piense en él como si fuera un vino. Pregúntese de dónde viene, quién lo controla y qué garantías ofrece. En Mendoza, la regulación del juego digital da herramientas para responder esas preguntas con la misma confianza con la que se elige un buen Malbec.