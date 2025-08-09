Cortes de agua imprevistos en Ciudad y Godoy Cruz: qué se sabe

Desde Aguas Mendocinas informaron que los cortes de agua se extenderán hasta la noche: los motivos.

Se espera que el servicio se restablezca por la noche.

Aguas Mendocinas informó este sábado que hay dos departamentos en los que habrá cortes de agua potable imprevistos durante la jornada, por lo que el servicio se verá afectado en determinadas zonas de Ciudad y Godoy Cruz.

Cortes de agua imprevistos “Aguas Mendocinas informa que debido a fallas en el sistema de bombeo, se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable al barrio La Favorita” de Ciudad, señalaron. El corte inicia a las 16:15 y finaliza a las 23:59. “Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible”, agregaron.

Según se desprende de la información compartida en la página de Aysam, en La Favorita el agua también estuvo cortada entre las 00:01 y las 10 de la mañana.

Además, indicaron que –debido a tareas de mantenimiento- “se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable en el barrio La Estanzuela” de Godoy Cruz. Los trabajos se realizarán entre las 14 y las 22.