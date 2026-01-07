Corte de agua en la Ciudad de Mendoza: un sector céntrico afectado y cuándo se normalizará el servicio

Aguas Mendocinas informó que se produjo un corte de agua en el centro por la rotura de un caño maestro.

El corte de agua se produjo en una transitada zona del centro mendocino.

Una rotura en un caño maestro provocó este miércoles la interrupción del servicio de agua potable en un sector céntrico de la Ciudad de Mendoza. Aguas Mendocinas, informó que el corte afectó a la zona comprendida desde las avenidas Las Heras hasta Godoy Cruz, por 9 de Julio.

De acuerdo con el comunicado oficial, personal de la empresa se encontraba trabajando en el lugar para reparar el inconveniente y avanzar con la normalización del suministro en el menor tiempo posible. Por el momento, no se informó un horario estimado de restitución, aunque las tareas ya están en marcha.

La zona del corte de agua El corte alcanza a vecinos, comercios y oficinas ubicadas sobre calle 9 de Julio, en el tramo que va desde Las Heras hasta Godoy Cruz, uno de los sectores con mayor circulación del microcentro mendocino.