Controles de alcoholemia en Navidad: bajan las cifras y hubo solo 30 positivos en CABA en la madrugada

Durante la madrugada del 25 de diciembre se desplegó un fuerte operativo de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires, con 30 puestos de control.

En el marco de los festejos de Navidad, la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un amplio operativo de controles de alcoholemia durante la madrugada de este 25 de diciembre. El procedimiento incluyó 30 puestos de control distribuidos en puntos estratégicos del distrito, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial.

Cifras bajas y concientización Según datos oficiales, hasta las 7 de la mañana se realizaron un total de 5.394 controles, de los cuales solo 30 resultaron positivos. “De todos los controles que se hicieron, once dieron mayor a 1 y 19 entre 0,5 y 1 de alcohol en sangre. La positividad fue de 0,47%, con respecto al año pasado que fue de 0,8%”, explicó Ariel, uno de los agentes de tránsito presentes en un control ubicado en el barrio porteño de Palermo, en diálogo con Arriba Argentinos.

El agente destacó además que la tendencia continúa en descenso desde hace varios años. “Desde 2020 hasta la fecha, cada año la curva de positividad sigue bajando”, señaló. En ese puesto de control, considerado el más grande de los 30 desplegados, se encontraban retenidos nueve autos y tres motos cuyos conductores habían dado positivo en el test de alcoholemia.

“Este es el puesto más grande de los 30 que tenemos. A los conductores que dieron mayor a 1 gr/l de alcohol en sangre les corresponde una contravención y de 0,5 a 1 gr/l, una infracción”, detalló Ariel. Además, precisó que el operativo en Palermo comenzó durante la mañana del miércoles 24 de diciembre y se extenderá hasta la noche del 25.

Multas más caras: cuánto se debe pagar por alcoholemia positiva en CABA El régimen de sanciones se rige por el sistema de Unidades Fijas (UF), cuyo valor actual es de $798,51 cada una.