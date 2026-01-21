Consumo de alcohol: la edad en la que la juventud argentina empieza a tomar

¿A qué edad la juventud argentina prueba por primera vez el alcohol ? El Séptimo Estudio Nacional del Sedronar (La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza secundaria, develó que a los 13 años. Los datos son de fines del 2025, es decir muy recientes.

El universo del estudio está conformado por la población que ha estado cursando al momento del relevamiento el 8°, 10° y 12° año, correspondiente a los cursos 1º, 3º y 5º o bien 2°, 4° y 6° del nivel secundario (según la organización de cada jurisdicción), la cual corresponde mayoritariamente a jóvenes de 13, 15 y 17 años, en escuelas de gestión estatal y privada de todo el país.

Se relevó el 100% de los 1.085 establecimientos educativos que integraron la muestra de escuelas de enseñanza secundaria del país, con un total de 118.060 estudiantes encuestados y una muestra efectiva de 117.833 estudiantes. Esta muestra, afirma el informe, permitió representar a 2.189.571 estudiantes a nivel nacional, de los cuales el 47,6% son varones, el 50,3% mujeres y 0,9% se identificó con la categoría “otro”, registrándose un 1,2% de casos sin respuesta. Respecto a la distribución etaria, el 39,4% de los estudiantes tiene 14 años o menos, el 33,1% entre 15 y 16 años, el 26,3% pertenece al grupo de 17 años o más, y el 1,1% correspondió a casos sin dato.

A partir de la pregunta, :“Alguna vez en tu vida ¿consumiste (una sustancia psicoactiva determinada)?”, se incluyó en el estudio el porcentaje tanto a quienes hayan probado una sola vez en su vida o consumido para experimentar la sustancia por la que se indaga, como a quienes actualmente también consumen o bien a quienes ya no consumen.

Entre la población escolar de nivel secundario, las bebidas energizantes (75%) y alcohol (72,5%) son las sustancias que presentan mayores tasas de consumo de alguna vez en la vida. En tercer lugar, se ubica el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos con una tasa de consumo del 35,5%.

Le sigue el consumo alguna vez en la vida de tabaco (cigarrillos con y sin filtro, de paquete o armados), cuya tasa alcanza un valor de 28,7%. La marihuana se ubica en quinto lugar, con una tasa de consumo del 17%. En cuanto al uso de alguna vez en la vida de tranquilizantes con o sin prescripción médica, la tasa de consumo resulta de 11%. En tanto, cerca del 6% de los estudiantes alude haber consumido, alguna vez en la vida, tranquilizantes sin una indicación médica, ya sea porque sus padres u otro adulto que cuide de su salud se los dieron o bien porque los hayan tomado por su cuenta.

El estudio afirma además, que, tasas similares presenta el consumo de alguna vez en la vida de cocaína y de solventes e inhalables (tales como popper, pegamentos, pinturas, naftas, etc.) con valores de 4,4% y 4,3% respectivamente. Aproximadamente el 3% de los estudiantes bajo estudio usó alguna vez estimulantes con o sin pm, mientras que un porcentaje menor, 2,2%, los usó sin pm. Con respecto al consumo de éxtasis, el 2,5% de los estudiantes alude haber usado esta sustancia al menos una vez en la vida.

consumo de sustancias

Los 13 años, el promedio de edad de comienzo de consumo de alcohol en Argentina

El trabajo del Sedronar concluyó que : "En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, más del 72 % de los estudiantes consumió alcohol en su vida y lo hizo por primera vez en su vida, pasados los 13 años. La edad de inicio es similar en varones y mujeres".

En la comparación histórica con el sexto estudio nacional del Sedronar sobre sustancias, que fue en el 2014 se puede ver que el consumo de alcohol como una de las prácticas más extendidas y que hay un descenso sostenido del consumo de tabaco, aunque ahora presumiblemente compensadopor la irrupción de los vapeadores como nueva modalidad inhalada de consumo de sustancias, cuyo relevamiento fue una innovación respecto de los estudios anteriores.

El consumo de marihuana muestra un ligero aumento, mientras que los consumos de cocaína, paco, éxtasis e inhalables se mantienen como las prevalencias más bajas. El uso de psicofármacos sin indicación médica muestra un aumento respecto de la edición anterior del estudio.

alcohol totales