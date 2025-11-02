Confirmaron un nuevo caso de hantavirus en Bariloche

Las autoridades sanitarias de Río Negro informaron que se trata de un hombre de profesión albañil internado en el Hospital Zonal de Bariloche.

Las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron hoy un caso positivo por hantavirus, una enfermedad transmitida generalmente a través de roedores que en esta época del año salen a buscar alimentos.

Un albañil, de 43 años, ingresó este sábado al Hospital Zonal de Bariloche, con un cuadro febril, y tras los testeos correspondientes los médicos confirmaron que padecía hantavirus.

Según comentaron las autoridades, el hombre estaba realizando diferentes labores en la zona oeste de la ciudad, cuando empezó a sentirse mal y fue derivado a ese nosocomio, donde permanecerá internado durante algunos días más.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, cuyo principal transmisor es el denominado ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas o al tener contacto directo con dichos roedores.

Además, en la Patagonia -una de las regiones endémicas dentro del país- existe una variante que puede transmitirse de persona a persona, aunque es algo poco habitual.