Confirman al jurado para la Fiesta de la Vendimia 2026: los detalles

La resolución establece el jurado que seleccionará las propuestas para la próxima edición, en el marco de los 90 años.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se realizará el 7 y 8 de marzo en Mendoza y conmemorará sus 90 años.

lLa Subsecretaría de Cultura de Mendoza oficializó, mediante la Resolución Nº 417 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la designación de los “miembros que conformarán el jurado ” en el marco del Concurso Público para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

El jurado tendrá la responsabilidad de evaluar las propuestas de guión, con su correspondiente síntesis argumental, así como la escenografía, la dirección artística general, la dirección audiovisual, la puesta en escena, el desarrollo técnico y la conformación del equipo artístico. Todo ello estará destinado al Acto Central y a la segunda noche de la tradicional celebración, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de marzo de 2026.

La resolución aclara que el proceso se enmarca en lo dispuesto por las bases del concurso aprobadas previamente por Resolución Nº 385/2025 y que las designaciones cuentan con los dictámenes favorables de la Dirección General de Administración y la Dirección de Asuntos Jurídicos.

De esta manera, quedó confirmada la nómina de representantes culturales y artísticos que evaluarán las propuestas para una edición muy especial de la Vendimia, que celebrará sus 90 años como “Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza”, de acuerdo a la Ley Nº 6973.