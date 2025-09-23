El policía que mató accidentalmente a su pareja fue condenado: el descargo de la familia

El Juicio por la muerte de Valeria Ramírez se cerró este martes con la sentencia que recibió su expareja Franco Nicolás Cuello, quien fue encontrado culpable de homicidio culposo por un jurado popular. A partir de esta decisión, el juez técnico Alejandro Miguel dictó 4 años y 8 meses de prisión y no podrá ejercer la patria potestad de sus hijos.

Además, también se decidió que Cuello, exintegrante del Grupo Especial de Seguridad (GES), no pueda ocupar cargos dentro del ámbito público por 8 años.

Con sus familiares presentes en la sala, el policía recibió la sentencia junto a sus abogados defensores Federico Yunes y Leonardo Pascón.

Un jurado popular puso fin este viernes a la investigación. Los doce ciudadanos determinaron que no hubo femicidio , tal como lo aseguraba la fiscalía, y entendieron que el policía mató por accidente a la mujer.

Al ser hallado culpable por el delito de homicidio culposo, Cuello enfrentaba un castigo de tres a seis años de prisión, los que finalmente fueron 4 años y 8 meses.

Cómo fue la jornada

La convocatoria judicial de este martes se dividió en dos audiencias, una a las 8 de la mañana y otra a las 12. En la primera de estas, fuentes judiciales relataron que el fiscal de Homicidios a cargo del caso, Fernando Guzzo, se dirigió a Cuello para pedirle disculpas, por una de las acusaciones presentadas en su contra.

Concretamente, el fiscal se disculpó como respuesta al planteo que Cuello hizo minutos antes de conocer el veredicto del jurado popular: “Me gustaría saber si me puede leer la parte donde yo la trate como una negra de mierda (a Ramírez). Me parece una falta de respeto muy grande, yo nunca la traté así", cargó Cuello contra Guzzo el viernes.

Qué dijo la familia de Cuello

Una vez terminado el proceso judicial, los familiares de Cuello presentes compartieron sus impresiones con MDZ. Estos se mostraron enojados con la Fiscalía y sus planteamientos durante el juicio, pero rescataron que gracias al jurado popular, su pariente no fue condenado por femicidio, crimen que incluye a la cadena perpetua entre sus posibles resoluciones.

"Vinieron 12 personas que tienen sentido común, menos mal", dijo uno de los familiares sobre los miembros del jurado.

Sin embargo, también lamentaron que se le haya dictado la prohibición para volver a ser el tutor legal de sus hijos: "Dejaron a los chicos sin mamá y papá".

La muerte de Ramírez

Valeria Ramírez, de 26 años, murió la madrugada del 26 de noviembre de 2022 tras recibir un impacto de bala en su domicilio del barrio La Gloria. Fue el propio Cuello quien llevó a su pareja al Hospital Central, donde horas después perdió la vida a raíz de la herida de bala.

valeria ramirez

Casi 3 años después del hecho, un jurado determinó que su muerte se debió a un disparo accidental hecho por el expolicía del Grupo Especial de Seguridad (GES).