Cómo sigue el tiempo en Mendoza tras el granizo de este domingo

El sorpresivo granizo y la breve e intensa lluvia que se presentó este domingo por la mañana en distintos puntos del área metropolitana de Mendoza sorprendieron a todos y, ahora, se espera que la inestabilidad continúe durante el resto del día.

La tarde de este domingo se presenta con condiciones mayormente estables en gran parte de la provincia , luego de una mañana marcada por tormentas en el Sur. Con una temperatura máxima que rondará los 30°C en el llano y viento leve del sector sur, el panorama se mantiene agradable aunque con algunas zonas bajo vigilancia por inestabilidad.

La circulación de viento leve desde el sur se mantendrá en todo el territorio provincial, extendiéndose hasta la noche. Este flujo ayudará a sostener temperaturas moderadas y aportará algo de alivio tras el incremento térmico del mediodía.

En el Sur provincial, especialmente en áreas de San Rafael y General Alvear, las condiciones tenderán a mejorar progresivamente tras la inestabilidad registrada en las primeras horas del día. Hacia la tarde, el sistema de tormentas se habrá desplazado y disipado, dejando cielo parcialmente nublado.

A partir de las 16, se espera una reactivación de la convección en el Oeste del Gran Mendoza y en el Oeste del Valle de Uco. Si bien durante la tarde el tiempo se mantendrá mayormente estable, hacia las 22 podrían registrarse precipitaciones débiles a moderadas en estos sectores.

Las lluvias y el granizo sorprendieron durante la mañana del domingo. El pronóstico para el resto de la jornada y el comienzo de la semana.

Con el correr de la noche, la inestabilidad podría extenderse hacia el Norte del Valle de Uco, prolongándose durante parte de la madrugada. Por el momento, no se anticipan fenómenos de gran intensidad.

En tanto, la zona de Alta Montaña se mantendrá despejada durante toda la jornada, sin precipitaciones ni fenómenos significativos. Las condiciones serán estables tanto en cordillera como en precordillera.

Para el inicio de la semana, el lunes traerá un leve ascenso de la temperatura, con máxima prevista de 33°C, circulación de viento norte y probabilidad de tormentas en el Sur provincial hacia la tarde y noche. Además, se anticipa la presencia de viento Zonda en Malargüe y precordillera Sur. La situación meteorológica continúa bajo monitoreo de la Dirección Provincial de Defensa Civil.