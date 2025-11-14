Cómo será el operativo policial para el partido de Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra

El Ministerio de Seguridad y Justicia montará un operativo policial integral para el duelo entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra, programado para este sábado a las 17.00 en el Feliciano Gambarte. El partido se juega en un contexto tenso: el Tomba está obligado a ganar para buscar evitar el descenso y se espera un movimiento masivo de hinchas en las inmediaciones del estadio.

Desde hace casi un año, los operativos en canchas de Mendoza, más allá de los oficiales y los agentes de seguridad privada, incorporan un paquete tecnológico que incluye reconocimiento facial, cámaras corporales y verificadores biométricos. Estas herramientas permiten chequear identidades en tiempo real y detectar personas con medidas judiciales vigentes o con prohibiciones de ingreso a espectáculos deportivos.

Desde las 13.30 se aplicarán cortes y desvíos en la zona del estadio para ordenar la circulación. Estarán afectados, entre otros sectores, la bajada Este y Oeste de Costanera, Balcarce, Espejo, Montecaseros, Remedios de Escalada, Lencinas, Avellaneda, Belgrano, Zapala y Brandsen. Inspectores municipales y preventores trabajarán junto a la Policía para guiar a vecinos y conductores.

Luego, el monitoreo de las cámaras de seguridad será el primer filtro en los accesos. El corazón del operativo estará en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Allí se integran en una sola plataforma las cámaras del Ministerio, del club, del municipio, de los móviles policiales y las propias body cams de los oficiales. Son alrededor de 150 dispositivos que permiten seguir el movimiento en ingresos, tribunas, calles de acceso y puntos de concentración de hinchas. Todo se transmite en tiempo real y cada incidente se coordina por radio TETRA, que no se satura aún con alta demanda.

El CEO coordinará un monitoreo en tiempo real con cámaras del club, el municipio y el Ministerio durante el partido Godoy Cruz–Riestra.

Los rostros que se captan a través de las cámaras se comparan con una base de datos judicial con más de 10.000 imágenes que reúne prófugos, personas buscadas y sancionados por episodios en estadios. Cuando el sistema supera el 75% de coincidencia, se activa una alerta para que el personal intervenga. Allí, la Policía utiliza un biométrico para confirmar la identidad. En caso de coincidencia real, la persona queda detenida; si es un falso positivo, continúa su camino.

ceo centro estratégico de operaciones policía de mendoza Las cámaras del club y del municipio estarán integradas al sistema policial para seguir desde el CEO cada movimiento durante el operativo. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los policías que trabajen en los ingresos contarán con cámaras corporales, cuyos registros quedan almacenados como evidencia y también se transmiten a través de antenas Starlink. Esto garantiza conexión estable sin importar si la red celular se satura. Cada grabación puede revisarse después del operativo o en simultáneo desde la sala de monitoreo.

Además, el ingreso al Feliciano Gambarte contará con el programa de tribuna segura que verifica a través de un sistema los DNI de todas las personas que van ingresando al estadio y que estas no tengan ninguna medida pendiente ni en la provincia ni en el país. No solo con la justicia, sino, también, con prohibiciones de ingreso a eventos deportivos.

Un operativo integrado

Las cámaras privadas del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba (unas 70, distribuidas en ingresos, pasillos y tribunas) están conectadas al sistema policial. El operador del CEO puede cambiar el monitoreo entre cámaras del club, del municipio o del Ministerio sin distinguir de quién son, lo que facilita seguir cualquier situación: desde el movimiento por Balcarce hasta lo que ocurre en la Platea Norte.

Hinchas del Tomba Los hinchas del Tomba llenarán las tribunas del Gambarte para acompañar al equipo en este trascendental partido. Claudio Gutiérrez / MDZ

El despliegue incluirá puestos fijos, patrullajes y monitoreo permanente hasta después del desalojo del estadio. El objetivo es que un partido decisivo para Godoy Cruz pueda disputarse en un marco seguro, con control inteligente y una red de vigilancia que permite actuar de inmediato ante cualquier incidente.