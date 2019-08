Cómo será el escrutinio computarizado en Mendoza

Las PASO nacionales de este domingo serán las primeras en las que se utilice tecnología para el envío directo de los telegramas con los resultados en las mesas al Correo.

El sistema funciona a través de un escáner que lee los telegramas de cada mesa y los remite de manera remota, sin esperar al traslado de las urnas, para tener los resultados del escrutinio provisorio de forma casi inmediata.

En Mendoza la tecnología estará disponible en el 85% de las escuelas. En charla con Cambio de Aire, por MDZ Radio, el juez federal con competencia electoral Walter Bento explicó en detalle cómo será la novedad:

- ¿Cuál es la diferencia entre el escrutinio provisorio y el definitivo?

- El provisorio es que realiza la autoridad de mesa al final de la jornada electoral y depende del Poder Ejecutivo. Nadie se transforma de precandidato a candidato, así como nadie gana ni pierde la elección por este escrutinio provisorio ni por la información del telegrama de las autoridades de mesa a las autoridades del correo.

Recién cuando llega la información al juzgado federal se realiza el escrutinio definitivo, que es el que va a transformar de precandidatos a candidatos si superan el 4,5% de los votos válidos emitidos.

- ¿Qué información recibe la Justicia federal?

- Las autoridades nos devuelven lo que les remitimos: una oblea con los candidatos habilitados para competir, las urnas, los votos contados, y allí nosotros hacemos el escrutinio definitivo.

- ¿Cómo funciona el sistema del escrutinio provisorio con el nuevo software?

- El 85% de los telegramas va a ser escaneado y transmitido desde las escuelas a Buenos Aires para agilizar y dar rapidez al envío de datos evitando el envío de los telegramas al correo para hacer allí su escaneo.

- ¿Quién se encarga de este operativo?

- Todo lo que tiene que ver con el escrutinio provisorio es responsabilidad del Ejecutivo. Esta información que intermedia el software de la empresa es resultado de una licitación del Ejecutivo a una firma que la ganó; nosotros (la justicia federal) no tenemos ningún tipo de injerencia.

- ¿Cuántas escuelas tendrán esta tecnología?

- Un total de 496 contarán con el sistema de scanner. En las 80 restantes, donde no hay conectividad, se sigue con el traslado de telegramas al correo central para que ahí se escanee y la información llegue a Buenos Aires.

- ¿En qué situación necesitan contar todos los votos de nuevo para el escrutinio final?

- Lo primero que se hacen es leer los datos que aparecen en el acta que remitió la autoridad de mesa. Muchas veces el acta está incompleta o de forma que no permite conciliar los números de forma correcta. Si no hay manera de certificar el contenido de la urna o algún fiscal pide la apertura, se analiza si se abre o no la urna y se escruta o no los votos que están en el interior.

Este domingo los mendocinos están llamado a elegir candidatos a presidente, vicepresidente y diputados nacionales a través de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Quienes superen la instancia se medirán en las elecciones generales de octubre.

Escuchá la entrevista completa