Como en la UBA: un policía usó los famosos lentes con cámara en un examen y lo suspendieron

El oficial se presentó a rendir un examen para lograr un ascenso en Santa Fe y fue encontrado haciendo trampa. El efectivo fue pasado a disponibilidad.

Así como hace algunos días ocurrió con los exámenes médicos de residencia, ahora, en Santa Fe, un efectivo de la Policía utilizó los novedosos lentes con cámara para hacer trampa en un examen en busca de un ascenso. El oficial fue detectado y suspendido temporalmente.

Se desconoce la identidad del mismo, pero momentáneamente fue pasado a disponibilidad por hacer trampa en un examen para ascender a subcomisario de la Policía de Santa Fe.

El hecho se da luego del escándalo que se vivió en los últimos días con los exámenes de residencias médicas, donde se había utilizado el mismo método para hacer trampa.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, declaró sorprendido a radio LT8: "Nos resultó sumamente shockeante la novedad". Y agregó: "Uno siempre puede tener una suspicacia, pero esto no lo habíamos visto hasta ahora".

Cómo fue descubierto el policía durante el examen Este examen se rendía de manera virtual, a través de una computadora, donde detectaron que este oficial estaba haciendo trampa luego de que realizara un "movimiento sospechoso", según explicaron.