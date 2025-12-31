Cómo funcionará el transporte público en el AMBA este 31 de diciembre y el 1 de enero

Con el cierre del año y el inicio de uno nuevo, el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) ajustará su operación habitual. Tanto el martes 31 de diciembre en la víspera de Año Nuevo como el miércoles 1° de enero se aplicarán esquemas reducidos, con recortes de frecuencia y horarios similares a sábados, domingos o feriados.

Durante el martes 31 de diciembre, los colectivos prestarán servicio normal solo hasta parte del día, con una disminución gradual hacia la noche.

Esquema previsto para el 31/12

Este esquema de horarios implica que, a medida que avance la noche, será cada vez más difícil encontrar servicios activos, sobre todo en zonas alejadas de los centros urbanos.

El Subte de Buenos Aires y el Premetro también aplicarán un cronograma reducido el 31 de diciembre.

Horarios especiales

Inicio del servicio: 6:00 .

. Últimos trenes: entre las 21:00 y 22:00 , según la línea y la cabecera.

, según la línea y la cabecera. Cierre anticipado de estaciones.

Se aconseja verificar con antelación el horario del último tren para evitar inconvenientes.

Cómo funcionarán los trenes en el AMBA

La red ferroviaria operará el 31 de diciembre con un esquema similar al de los sábados.

Características del servicio

Menor cantidad de servicios que un día hábil.

Más frecuencia que un domingo.

Reducción progresiva de trenes durante la noche.

Hacia el final de la jornada, la oferta de servicios disminuirá de forma notoria.