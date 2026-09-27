El Día del Empleado de Comercio se trasladó al lunes 28 de septiembre. Conocé qué locales cierran y qué negocios podrán abrir.

El sábado se celebra el Día del Empleado de Comercio, pero el feriado pasa al lunes 28. Foto: Archivo MDZ

El Día del Empleado de Comercio se celebra este lunes 28 de septiembre, por lo que la atención de supermercados, shoppings y otros locales sufrirá cambios. Aunque los trabajadores del sector tendrán una jornada con las características que un feriado nacional, no todos los negocios estarán obligados a cerrar sus puertas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias acordaron trasladar excepcionalmente la celebración del sábado 26 al lunes 28 de septiembre para que todos los empleados puedan gozar de un día de descanso.

El Día del Empleado de Comercio funciona como un feriado nacional para los trabajadores del sector. Shutterstock Cómo funcionan los comercios durante el Día del Empleado de Comercio El traslado de la fecha tendrá impacto en la actividad comercial, especialmente en las grandes cadenas. Sin embargo, la normativa no establece el cierre obligatorio de todos los locales.

Así funcionarán los distintos comercios durante la jornada:

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Supermercados, hipermercados y shoppings: se espera que las grandes cadenas permanezcan cerradas, ya que la mayoría de sus trabajadores está alcanzada por el convenio mercantil.

Negocios de barrio: podrán abrir normalmente si son atendidos por sus propios dueños o familiares.

Comercios con empleados: podrán funcionar siempre que los trabajadores acepten trabajar de manera voluntaria y reciban el pago correspondiente. De esta manera, quienes necesiten hacer compras el lunes podrán encontrar algunos negocios abiertos, especialmente los atendidos por sus propietarios.