Cómo está el ranking de compañías de seguros para autos

Con el segundo trimestre del año ya finalizado, la Superintendencia de Seguros de la Nación publicó un nuevo informe con los datos de los Vehículos Expuestos a Riesgo de los ramos Automotores , Motos y Transporte Público de Pasajeros informados al Sistema SINENSUP por las aseguradoras, en este caso, en los Estados Contables al 30 de junio de 2025.

El número total de vehículos asegurados a esa fecha alcanzó los 14.919.594, frente a los 14.788.697 del trimestre anterior.

Esto implicó una leve suba trimestral del 0,9%, en tanto que representa un incremento del 0,04% del parque automotor asegurado con respecto a un año atrás (al 30 de junio de 2024), que tuvo 14.914.007 unidades aseguradas.

Este ligero aumento de los vehículos expuestos a riesgo en el segundo trimestre de 2025 se explica principalmente como consecuencia del repunte en los patentamientos de autos y motos.

Al hacer un análisis interanual por segmento de vehículos, se advierte un descenso en los automóviles, los taxis y los remises y, dentro de los rubros importantes en volumen, una mejora en las motos y las pickups.

Automotores: el segmento de mayor volumen tuvo una caída del 3% comparado con un año atrás. De la última medición con 7.939.074 unidades, ahora se redujo a 7.702.440.

Motos: evidenció una suba del 2,2% respecto a un año atrás, con un total de 2.436.343 motovehículos asegurados, frente a los 2.383.352 del segundo trimestre de 2024.

Pickups: sigue en ascenso como en los últimos trimestres: la categoría A creció 4,1%; en tanto que la categoría B lo hizo un 5,9% y, entre ambas, superan los 3,2 millones de unidades aseguradas.

Taxis y remises: ambos registraron fuertes retrocesos: en el caso de los taxis, fue del 21%; y, en cuanto a los remises, del 27,3%. Entre ambos, concentraron casi 70 mil unidades.

En cuanto al ranking de las 30 principales compañías con autos y motos aseguradas, el podio sigue manteniéndose sin variaciones. Federación Patronal y Rivadavia Seguros siguen en el primer y segundo puesto (con 1.980.379 y 1.545.923 vehículos asegurados, respectivamente), y La Caja permanece en el tercer lugar (con 1.027.673). Completan el top 5: Sancor Seguros (muy cerca de La Caja, con 1.027.386 vehículos asegurados) y San Cristóbal Seguros (apenas superando los 999 mil).

Cabe destacar que, de esos cinco, solo crecieron en este trimestre respecto a igual período de 2024 Federación Patronal (+13,1%), Sancor (+2,4%) y San Cristóbal (+11,2%); mientras que Rivadavia cayó 4,9% y La Caja perdió 0,7%.

Dentro del top 30, las aseguradoras que más crecieron porcentualmente versus el mismo trimestre del año anterior fueron Antártida (+21,2%), Prof Seguros (+20,5%), SMG (+16,1%) y Agrosalta (+14,2%); en tanto que las que más perdieron fueron Providencia (-18,6%), Liderar (-13,3%) y Libra (-12,9%).