Cómo es el zifio, uno de los cetáceos menos conocidos que apareció varado en San Clemente de Tuyú

Uno de los cetáceos menos conocidos del mundo sorprendió este martes a especialistas al quedar varado en la Costa Atlántica. Se trataba de un zifio juvenil que apareció herido en una playa céntrica de San Clemente de Tuyú , lo que activó un extenso operativo nocturno de rescate encabezado por la Fundación Mundo Marino .

Pese a los esfuerzos desplegados, el zifio fue hallado sin vida a la mañana siguiente y, según se determinó, tenía neumonía.

El aviso se recibió cerca de las 19.30 y puso en marcha el protocolo de emergencia. Aunque el personal se encontraba fuera de servicio, el equipo se organizó rápidamente: mientras un grupo se dirigió a la playa para asistir al cetáceo, otro preparó el equipamiento necesario en el Centro de Rescate.

Al llegar al lugar, los especialistas constataron que se trataba de un macho juvenil de 4,32 metros de largo y un peso estimado de una tonelada. Las maniobras se vieron dificultadas por la baja visibilidad nocturna y el gran tamaño del animal, que complicaba su estabilización y traslado.

Durante varias horas, el equipo intentó reintroducirlo al mar, manteniéndolo en zonas poco profundas para que pudiera nadar por sus propios medios. Sin embargo, el zifio superaba la rompiente y luego regresaba describiendo círculos , un comportamiento habitual en cetáceos que presentan cuadros de salud graves asociados a varamientos.

Según se indicó desde la fundación, “el animal salía varias veces hacia el mar, pero volvía a la costa.

zifio san clemente.

Cerca de las 21, y con grandes esfuerzos, el zifio logró alejarse mar adentro y se lo perdió de vista. La falta de luz obligó a suspender el operativo, que ya se encontraba al límite de los protocolos de seguridad. Sin embargo, durante una recorrida de monitoreo realizada a la mañana siguiente, el animal fue encontrado sin vida muy cerca del lugar donde había sido asistido.

El cuerpo fue trasladado al Centro de Rescate para la realización de una necropsia. Los estudios preliminares, realizados por laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, indicaron que el cetáceo presentaba un cuadro de neumonía y una elevada carga parasitaria gastrointestinal, condiciones que habrían sido determinantes en su desenlace.

Desde la Fundación Mundo Marino remarcaron que los varamientos de zifios vivos en la Argentina son extremadamente raros, con apenas cuatro casos registrados desde 1987. Debido a que se trata de especies de mar abierto, poco estudiadas y de escasa presencia en superficie, estos episodios representan una valiosa oportunidad para la investigación científica.

El menos conocido de los cetáceos

Los zífilos o zifírros (Zinocalala) son una familia de cetáceos odontocetos conocidos vulgarmente como zifios. Se caracterizan por la presencia de un hocico pronunciado. Son considerados uno de los grupos de mamíferos menos conocidos debido a su hábitat en aguas profundas y a su aparentemente escaso número.

zifio cnn.

Los integrantes de esta familia de cetáceos varían de tamaño entre 4 y 13 metros de longitud, y con un peso comprendido entre 1 y 15 toneladas. Su principal característica distintiva es la presencia de un hocico fino, similar al de muchos delfines, y dos surcos que convergen bajo la garganta, así como la ausencia de muesca en sus aletas caudales.

Los zifios son únicos entre las ballenas dentadas, ya que la mayoría de las especies sólo poseen un par de dientes. Los dientes tienen forma de colmillos, pero sólo son visibles en los machos, que se supone utilizan estos dientes al enfrentarse unos a otros por las hembras para obtener derechos reproductivos. En las hembras, los dientes no se desarrollan y permanecen ocultos en los tejidos de las encías.