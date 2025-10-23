Cómo es el programa espacial con el que nenas argentinas construirán un satélite junto a India

Argentina participará en un proyecto internacional para construir un satélite junto a India en el marco del programa liderado por Space Kidz India , que busca inspirar a miles de niñas en ciencia y tecnología espacial . Se trata de la misión ShakthiSAT, una iniciativa que une cooperación internacional, innovación y empoderamiento femenino.

"ShakthiSAT busca despertar vocaciones científicas y fomentar el liderazgo entre las futuras generaciones de mujeres que explorarán el cosmos", señalan los impulsores del programa que seleccionó a 12.000 estudiantes de 108 países que recibirán formación práctica en el diseño de cargas útiles y prototipos de naves espaciales.

“Es una oportunidad única para que nuestras alumnas apliquen sus conocimientos en física, matemática y programación a un proyecto real de alcance internacional”, destacó Cecilia Racca, una de las docentes que coordina la delegación cordobesa para el proyecto. “Más allá del satélite, lo importante es que se animen a imaginarse como futuras científicas e ingenieras”, agregó.

Cabe destacar que, en Argentina , las escuelas ProA de Córdoba, instituciones que preparan a jóvenes en Desarrollo de Software y Biotecnología , son las que aportan el mayor porcentaje de participantes nacionales al proyecto, con 19 alumnas elegidas entre miles de postulantes. Este grupo, que representa el 36% de la delegación argentina.

ShakthiSAT tiene como meta final contribuir a la Misión Chandrayaan-4, el próximo paso de la India en la exploración lunar. Desde su creación, Space Kidz India ya ha lanzado 18 satélites y se consolidó como la primera institución del mundo que desarrolla misiones espaciales junto a estudiantes secundarios y universitarios.

En Argentina, la embajadora nacional del programa es la doctora Abigail Ganopol, reconocida por la NASA y especialista en misiones satelitales de órbita baja.

“Soy científica pero también soy feminista. Las mujeres en el ámbito espacial somos menos del 20% y la cifra se reduce a medida que aumentan las jerarquías. El objetivo de este proyecto es formar una red de mujeres para que se potencien entre ellas”, comentó.

Un proyecto espacial que inspira

El compromiso docente fue clave: la escuela ProA de La Falda ya proyecta organizar un encuentro nacional que reúna a todas las participantes argentinas del programa para compartir experiencias y seguir aprendiendo juntas.

Tras completar la capacitación —que incluye 20 módulos de formación—, las embajadoras de cada país seleccionarán a una estudiante según su desempeño y los criterios definidos por el programa. A comienzos de 2026, las 108 jóvenes viajarán a la India, donde dedicarán varias semanas intensivas a la construcción de un modelo satelital que luego será lanzado al espacio.

“El viaje a la India es la frutilla del postre, pero lo verdaderamente valioso es todo el aprendizaje previo, la formación y la capacitación satelital”, destacó Ganopol.

Es de destacar que, aunque solo una alumna representará a cada país en la experiencia final, todas las participantes adquirirán conocimientos significativos en ciencia y tecnología espacial.