Cómo es el nuevo sistema de becas para los residentes de hospitales que impuso el Gobierno

Por otro lado, en la modalidad Beca Ministerio , el Ministerio de Salud otorgará la beca directamente a los residentes, pero con el descuento correspondiente por los aportes previsionales. Los residentes en esta modalidad también serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional. Sin embargo, no tendrán acceso a los bonos adicionales que puedan ofrecer las instituciones, aunque estas deberán cubrir los seguros de ART y mala praxis.

La palabra del Gobierno

En el comunicado, desde la cartera de Salud, a cargo de Mario Lugones, aseguraron: “El nuevo reglamento busca ordenar las competencias y responsabilidades que le corresponden a cada una de las partes implicadas. La función del Estado es establecer el marco dentro del cual se debe realizar la formación. Por su parte, las instituciones deben recuperar su autonomía para poder adaptar las becas a sus propias necesidades y establecer un vínculo directo con los residentes, a quienes debe acompañar durante sus procesos formativos”.

Este reglamento entra en vigencia inmediatamente, por lo que los nuevos ingresantes a las residencias médicas de 2025 ya tendrán la posibilidad de elegir su modalidad de beca. Los residentes que ya estén en formación podrán optar por cambiar de modalidad, aunque aquellos que decidan mantener la modalidad actual no verán alteradas las condiciones ni los beneficios que reciben.

La medida fue impulsada con la intención de superar las deficiencias y los "parches" que, según el Ministerio, fueron implementados durante los gobiernos kirchneristas, los cuales habían asumido responsabilidades que no le correspondían al Estado. La cartera sanitaria subrayó la importancia de sincerar esta situación y devolver a las residencias médicas su carácter de práctica profesional supervisada por una institución, diferenciándola de un empleo público o una relación laboral.

“Durante 10 años, los gobiernos kirchneristas implementaron “parches” para maquillar las irregularidades que se daban en las prácticas de formación y el Estado nacional asumió responsabilidades que no le correspondían. Es necesario sincerar esta situación para continuar con un proceso de mejora real y sostenible que le devuelva a las residencias su condición de práctica profesional supervisada por una institución. No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal y cada profesional tiene derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla”, enfatizaron desde Salud.