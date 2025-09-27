¿Cómo conseguir más seguidores en Instagram a través de los mensajes directos?
Ideal para los creadores de contenido, el responsable de Instagram compartió una serie de tips para aumentar la cantidad de seguidores.
Cada vez son más los usuarios de Instagram que se vuelvan a la creación de contenido y, como tales, buscan conseguir mayor número de seguidores. Entre las tantas herramientas que tienen para lograrlo, también se encuentran los mensajes directos, función que ha crecido mucho durante el último tiempo.
En este sentido, Adam Mosseri, responsable de Instagram ha compartido una serie de funciones que permiten ordenar mejor los chats y crear un entorno más atractivo para potenciales seguidores. Se trata de tres herramientas que, según él, ayudan a la experiencia en la bandeja de entrada.
- Fijar conversaciones prioritarias: uno de los métodos más efectivos tiene que ver con fijar chats en la parte superior de los mensajes directos, sobre todo para quienes tienen sus contactos frecuentes. Al deslizar el dedo hacia la izquierda o presionar un chat por unos segundos, se activa la opción "Fijar". Esto hace que se ponga al hilo seleccionado arriba de todo, sin importar cuántos mensajes nuevos lleguen. Se pueden fijar varios chats y desanclarlos cuando se desee.
- Apodos personalizados para cada chat: esta función permite asignar sobrenombres a amigos o integrantes de un grupo. Así se identifican rápido los contactos, se acortan nombres de usuario extensos y se crean códigos internos o chistes privados. Desde la parte superior del chat se puede configurar quién tiene permiso para modificar apodos.
- Blend, o sea, reels compartidos en privado: con invitación previa, cada participante ve y comenta reels en el mismo chat. El algoritmo propone clips según los intereses comunes, lo que mejora la interacción y el conocimiento mutuo de gustos audiovisuales. Además, cada integrante recibe notificaciones cuando se agrega un nuevo reel, lo que está muy bueno si creas un grupo con seguidores que no son tus amigos y lo van comentando, así podes sumar seguidores.