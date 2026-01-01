Comienzo de año sofocante: Mendoza quedó en lo más alto del ranking de calor

El primer día del 2026 llegó con temperaturas extremas y Mendoza lideró el ranking de temperaturas. San Rafael y la Ciudad de Mendoza, las más calientes.

El primer día del año llegó con temperaturas extremas y Mendoza quedó en la cima del ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). San Rafael y la Ciudad de Mendoza fueron las localidades más calientes, en una jornada sofocante que puso a la provincia al tope del calor en Argentina.

El estreno del año no dio tregua en Mendoza. La provincia lideró el ranking de temperaturas del país durante la tarde de este jueves con registros que la ubicaron por encima de ciudades del centro y norte argentino, tradicionalmente asociadas a los picos térmicos del verano.

De acuerdo al relevamiento de las 19, San Rafael fue la localidad más calurosa del país, con 37°C, mientras que la capital provincial alcanzó los 36,4°C, consolidando a la provincia como la más caliente del primer día del año.

San Rafael y Ciudad, al frente del calor El dato que más llamó la atención fue que dos puntos de Mendoza encabezaron el ranking, superando a ciudades de Córdoba, Corrientes y el Litoral. Detrás de San Rafael y la capital mendocina, aparecieron Río Cuarto (35°C), Laboulaye (34,9°C) y Villa Dolores (34,4°C), todas en la provincia de Córdoba.

Calor Verano Parque General San Martin (4) Marcos Garcia / MDZ Incluso el Observatorio Mendoza se ubicó entre los primeros lugares, con 34,2°C, lo que confirmó que el calor fue generalizado en gran parte del territorio provincial y no solo un fenómeno localizado.