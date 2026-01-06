Comienzan las obras del Trambús: qué barrios de Buenos Aires conectará la nueva línea eléctrica

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha en enero una nueva fase de obras del Sistema Trambús . Los trabajos incluyen la construcción de paradores en avenidas estratégicas y son clave para la futura operación de la línea T1, que conectará el norte y el sur porteño con buses 100% eléctricos.

La Ciudad de Buenos Aires comienza en enero una etapa central del desarrollo del Trambús , el nuevo sistema de transporte eléctrico pensado para mejorar la movilidad urbana, reducir los tiempos de viaje y promover un esquema más sustentable.

Esta fase inicial se concentrará en la construcción de paradores a lo largo de corredores centrales, infraestructura indispensable para el funcionamiento de la primera línea del sistema, conocida como T1. Las intervenciones se desarrollarán en distintos tramos de los barrios de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Boedo/Parque Chacabuco y Nueva Pompeya.

Estas arterias fueron seleccionadas por su rol estratégico dentro de la red de movilidad y por su potencial para mejorar la conectividad entre distintos puntos de la ciudad.

Paradores: cómo serán y dónde estarán

La primera línea del Trambús contará con 71 paradores distribuidos a lo largo de un recorrido de 20 kilómetros. Las paradas se dividirán en dos tipologías:

35 paradores sobre vereda , integrados al entorno urbano.

, integrados al entorno urbano. 36 paradores centrales, ubicados en el medio de la calzada y asociados a carriles exclusivos.

Las paradas estarán espaciadas, en promedio, cada 500 metros, lo que permitirá optimizar los tiempos de viaje y mejorar la regularidad del servicio. La infraestructura fue diseñada con criterios de accesibilidad, seguridad vial y eficiencia operativa.

Infraestructura pensada para la movilidad eléctrica

Las obras permitirán avanzar en la preparación del sistema para operar con vehículos 100% eléctricos, incluyendo:

Áreas de ascenso y descenso más seguras.

Paradores accesibles y modernos.

Espacios preparados para una operación eficiente del transporte público.

Además, esta nueva infraestructura convivirá con otras líneas de colectivos, reforzando el sistema de movilidad existente.

Conectividad con subtes y trenes

El Trambús ofrecerá una integración estratégica con otros medios de transporte. A lo largo de su recorrido, la línea T1 conectará con:

5 líneas de subte : A, B, D, E y H.

: A, B, D, E y H. 4 líneas de trenes metropolitanos.

Esta articulación fortalecerá la red de transporte porteña y facilitará los desplazamientos interbarriales.

Impacto urbano y movilidad

“El Trambús va a cambiar el paradigma de la movilidad en la Ciudad: va a permitir viajar más rápido, cómodo y seguro y, además, va a potenciar el desarrollo de los barrios y centros comerciales alentando la conformación de nuevas centralidades”, señaló Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño.