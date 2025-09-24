Comenzó una importante obra en Retiro para ampliar la red pluvial

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, continúa con obras en distintos barrios para ampliar la red pluvial. En este marco, comenzó una recientemente en el barrio de Retiro , sobre Av. Del Libertador, entre Rodríguez Peña y Libertad.

La red pluvial es una política que busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, optimizar el mantenimiento y reducir el riesgo de anegamientos, especialmente en un contexto en el que los eventos meteorológicos son cada vez más intensos en periodos cortos de tiempo.

Las obras de ampliación de la red pluvial, por su parte, tienen como objetivo reforzar el funcionamiento hidráulico del sistema. Este tipo de intervenciones suman elementos para la captación del agua y para la inspección y mantenimiento de la red.

La obra que se está realizando en Retiro contempla la construcción de 16 sumideros nuevos, la readecuación de otros 5, la instalación de 465 metros lineales de nuevos conductos y la creación de 9 bocas de registro.

“En los días de lluvia la Ciudad cuenta con la infraestructura necesaria para que el agua drene rápidamente y no se generen grandes anegamientos. Para que la red funcione correctamente, todos los días realizamos tareas de mantenimiento mientras seguimos ampliando su capacidad”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

“Cada vez llueve más fuerte en menos tiempo. Eso nos obliga a estar mejor preparados y a seguir invirtiendo en obras para que el agua no se acumule en las calles durante las tormentas”, agregó.

obra en retiro II La obra contempla la construcción de 16 sumideros nuevos.

Con respecto a la repercusión que tendrá en el tránsito, se realizarán los siguientes cortes:

Desde la última semana de septiembre habrá un corte parcial de dos carriles centrales (uno mano norte y otro mano sur) de la Av. Del Libertador, entre Rodríguez Peña y Montevideo. También se realizará un corte total en la calle Libertad, entre Av. Del Libertador y Posadas.

parcial de dos carriles centrales. Finalmente, en el cruce entre Av. Del Libertador y Libertad se realizarán cortes escalonados, que nunca se aplicarán en todos los carriles de la avenida al mismo tiempo. Las fechas para esta segunda etapa dependerán del avance de la obra y serán informadas oportunamente.

Asimismo, en lo que va del año, ya se finalizaron tres intervenciones y otras tres se encuentran en ejecución:

Arribeños y Manzanares (Comuna 13, Núñez) – Finalizada

Emilio Castro y Andalgalá (Comuna 9, Mataderos) – Finalizada

Marcos Paz y Pedro Morán (Comuna 11, Villa Devoto) – Finalizada

Virgilio y Yerbal (Comuna 10, Villa Luro) – En ejecución

Allende 3211 (Comuna 11, Villa Devoto) – En ejecución

Cuba y Ugarte (Comuna 11, Belgrano) – En ejecución

obra en retiro III Mapa dónde se está realizando la obra.

Mantenimiento permanente del sistema pluvial

Además de las obras de ampliación, la Ciudad realiza un trabajo constante de mantenimiento preventivo para asegurar el correcto funcionamiento de la red. Entre las tareas que lleva adelante el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana se destacan: