Presenta:
Manifestantes cortaron la Panamericana.&nbsp;
En Vivo

Comenzaron las manifestaciones en contra de la reforma laboral: cortaron la 9 de Julio y hay tensión

Este viernes se llevará a cabo el debate por la reforma laboral en el Senado. Las manifestaciones ya comenzaron en distintos puntos de la Ciudad.

MDZ Sociedad

Este viernes en el Senado se llevará a cabo el debate por la reforma laboral, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.

A modo de protesta, trabajadores de Fate, la fábrica de neumáticos que cerró sus puertas recientemente, y manifestantes de distintos grupos sociales comenzaron a movilizarse en varios puntos de la Ciudad.

Según trascendió, todos se congregarán en el Congreso a las 10 am, cuando se dará inicio a la sesión. Algunos manifestantes habían cortado la Panamericana, lo que causó demoras considerables, pero esta ya fue despejada.

Live Blog Post

Los manifestantes llegan a la Plaza del Congreso

Las personas que se encontraban a la altura del Obelisco continuaron su recorrido y comienzan a llegar a la plaza frente al Congreso, el cual se encuentra totalmente vallado.

Live Blog Post

Tensión en 9 de Julio

En la zona del Obelisco, la intersección de 9 de Julio y Corrientes, distintos grupos intentaron cortar y protestar en la calle. Allí, se registraron momentos de tensión luego de que la Policía corriera a los manifestantes a las veredas para hacer cumplir el protoco antipiquetes. Algunos recibieron gas pimienta.

corte 9 de julio reforma laboral

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos