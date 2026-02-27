Comenzaron las manifestaciones en contra de la reforma laboral: cortaron la 9 de Julio y hay tensión

Este viernes en el Senado se llevará a cabo el debate por la reforma laboral, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.

A modo de protesta, trabajadores de Fate, la fábrica de neumáticos que cerró sus puertas recientemente, y manifestantes de distintos grupos sociales comenzaron a movilizarse en varios puntos de la Ciudad.

Según trascendió, todos se congregarán en el Congreso a las 10 am, cuando se dará inicio a la sesión. Algunos manifestantes habían cortado la Panamericana, lo que causó demoras considerables, pero esta ya fue despejada.