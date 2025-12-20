Combustibles: cuánto cuesta hoy llenar el tanque en Argentina

El costo de cargar combustible volvió a quedar bajo la lupa a partir de un informe del Instituto de Economía de la UADE , que midió cuánto representa hoy llenar el tanque de un vehículo promedio en Argentina y cómo evolucionó ese gasto a lo largo de distintas gestiones de gobierno.

El trabajo se enfocó en el impacto del precio de la nafta, teniendo en cuenta que las familias argentinas que disponen de automóvil utilizan mayormente nafta súper o premium . Además, analizó la evolución del valor real entre enero de 2017 y diciembre de 2025, ajustando los datos por inflación para compararlos en términos de poder adquisitivo. En ese período, el costo promedio para llenar un tanque se ubicó en torno a los $113.568, aunque con fuertes oscilaciones según el contexto económico.

De acuerdo al relevamiento, durante la actual administración el costo promedio ronda los $112.974, un nivel inferior al registrado en la gestión de Alberto Fernández y considerado uno de los más bajos de los últimos años en términos reales. El valor máximo del período se observó al inicio del gobierno de Javier Milei, mientras que el mínimo se alcanzó en mayo de 2025.

Durante los últimos ocho años, el valor promedio, para llenar un tanque de nafta fue de $113.568.

Durante la actual administración el costo, promedio para llenar un tanque de nafta, resulta de $112.974. Esto es 7,8% más accesible que durante la gestión de Alberto Fernández, que tuvo un costo promedio de $122.521. La comparación con la gestión de Mauricio Macri no es posible dada la falta de información fiable anterior al 2017.

En términos generales, el costo real de llenar un tanque de nafta se encuentra en el valor más bajo de los últimos ocho años, lo que representa una erogación de $99.407 necesaria para llenar un tanque de nafta de un vehículo promedio en Argentina.

comparativa de presidentes precio combustible

El informe también midió el peso del combustible sobre el salario registrado promedio. En los últimos ocho años, llenar un tanque de 55 litros demandó, en promedio, el 5,44% del ingreso mensual, lo que equivale -en términos del salario actual- a $108.325; con un máximo de 7,17% ($ 142.774) en octubre de 2018 y un mínimo de 4,8% ($95.581) en octubre de 2023.

En la gestión de Milei, el esfuerzo salarial promedio fue de 5,15%, equivalente a $102.550 en términos del salario de diciembre de 2025.

Este valor es 3,4% menor que el observado en la gestión anterior, lo que indica una mejora relativa en la accesibilidad del combustible para los trabajadores.

A diciembre de 2025, tanto el precio real del combustible como su peso relativo en el salario se ubican por debajo del promedio de los últimos ocho años, aunque la mejora en el precio real “se ve parcialmente compensada por la pérdida de poder adquisitivo reciente”.

Llenar el tanque según cada provincia

A nivel territorial, el estudio expone marcadas diferencias entre provincias. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires se mantiene en línea con el promedio nacional, distritos patagónicos como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut registran los precios más bajos, en parte por una menor carga impositiva.

En contraste, provincias del norte y centro del país exhiben los valores más elevados, con una brecha que llega hasta el 37% entre extremos.

precio de nafta premium por provincias

Las provincias del norte y centro del país como Salta, Formosa, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Corrientes son las que mayores precios exhiben.

Las diferencias entre provincias responden a una combinación de factores: estructura impositiva local, costos operativos y distancia a los centros de distribución.

La Patagonia concentra los precios más bajos, seguida por el noreste, mientras que el centro y norte del país exhiben los valores más altos.

Dentro de cada provincia se observa heterogeneidad en los precios de los combustibles. El caso de la provincia de Buenos Aires, en Arroyo Dulce, Azul y Ramallo el costo de la nafta súper excede los $1.840. En cambio, en Pedro Luro, Stroeder y Villalonga, no supera los $1.400.

El informe de la UADE también destaca la zona de la costa atlántica, diferenciando las localidades de tránsito de las de destino.

En ese sentido, las localidades de destino (Mar del Plata, Necochea, Pinamar, etc.) exhiben un precio promedio de $1.723 comparado con $1.799 de las localidades de tránsito (Castelli, Chascomús, Dolores, etc.). Esto representa una variación de 4,4%.

Ambas regiones exhiben valores mayores a los ofrecidos en CABA, en donde el litro de nafta súper asciende a $1.653.

El análisis concluye que, si bien el precio real del combustible se encuentra en uno de los momentos más favorables de la última década, el acceso efectivo para las familias sigue dependiendo de la evolución de los ingresos. En ese equilibrio entre salarios y precios se define, finalmente, cuánto cuesta hoy llenar el tanque en la Argentina.