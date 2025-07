"Coherencia": cuando la ciencia ficción se anima a pisar fuerte el mundo del teatro

Ensayos, incertidumbre y juego

El proceso de creación también fue atípico: sin un guión cerrado desde el primer día, los ensayos fueron una búsqueda constante. “No sabíamos cómo se hacía esto, pero eso fue lo que lo volvió desafiante. Jugamos, improvisamos, nos preguntamos todo el tiempo”, confesó Vanesa González.

“Nos subimos al escenario sin saber del todo cómo hacerlo. Era como volver a ser niños, jugar de nuevo. Y en eso hubo algo muy poderoso”, cuentan Heredia y Scápola.

"Coherencia" entrevista a Hernán Guerschuny, Laura Cymer y Nicolás Pauls

La dirección de Hernán Guerschuny, que viene del cine, sumada a la mirada escénica de Branca, aportó una fusión de lenguajes que desarma las líneas entre teatro y audiovisual. Proyecciones, sonido, luces y puesta en escena confluyen para generar un clima donde lo verosímil también está en crisis.

“No hay protagonista. Es una obra coral. Y eso también es raro hoy. Todos somos uno, y al mismo tiempo, podríamos haber sido otro”, agrega Nicolás Pauls.

Física cuántica, versiones alternativas y una pregunta central

Coherencia no solo propone un viaje estético, sino existencial. Los personajes, y también los actores, se enfrentan a una pregunta que atraviesa todo el texto: ¿Qué hubiese pasado si elegía otra cosa? ¿Soy hoy la mejor versión de mí mismo? El cruce entre lo personal y lo ficticio está siempre latente.

“Yo me pregunté muchas veces si no hay otra versión mía que hizo lo que yo no me atrevo. Esa que dijo lo que yo callé. Esa que se animó donde yo dudé”, reflexionó Mey Scápola.

coherencia portada 1

La obra no busca respuestas. Propone preguntas. Y lo hace sin solemnidad. Hay humor, hay incomodidad y extrañeza. Y hay una apuesta clara por una narrativa que no subestima al espectador, sino que lo hace parte del experimento.

Más que una obra, “Coherencia” es una pregunta escénica hecha experiencia: ¿Somos la mejor versión de nosotros mismos? ¿Y si existiera otra vida que pudimos haber vivido?

“Coherencia” se estrena el miércoles 16 de julio en el Multiteatro Comafi (Av. Corrientes 1283, CABA). Entradas en venta por Plateanet.