Claudio Burgos: "La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte del ser humano"

En la primera edición de MDZ en Diálogo , que reunió a referentes de la salud, Claudio Burgos , jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Italiano de Mendoza, alertó que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte del ser humano.

El especialista, con más de 40 años de trayectoria, remarcó la importancia de realizar los controles anuales, que pueden derivar en un diagnóstico temprano y evitar mayores complicaciones a futuro.

A lo largo de la entrevista, Burgos también recorrió el avance de la medicina con el paso de los años, y también dio detalles sobre lo que viene en materia de tecnología: cirugía robótica. Sin embargo, explicó que los robots no reemplazarán a los cirujanos, sino que funcionarán como complemento en su actividad.

Las enfermedades cardíacas más comunes se resumen en dos grandes grupos: las enfermedades congénitas y las adquiridas. Las congénitas son las que vienen de nacimiento y son de resolución temprana en la vida y las adquiridas son las que realmente vivimos los más adultos. Entre esas, la más importante es la enfermedad coronaria y las enfermedades valvulares. Son los dos grandes grupos que dominan el espectro de la enfermedad cardíaca relacionada a la resolución quirúrgica de la misma como es la cirugía cardiovascular.

- ¿Cuántos años de experiencia tenés? ¿Desde el inicio hasta ahora, cómo se ha avanzado en el tratamiento y detección de las enfermedades cardíacas?

Desde el año 1986 trabajo en el Hospital Italiano. La evolución tecnológica que ha habido en los últimos años es de público conocimiento. En la época en la que empezamos usábamos teléfonos de línea nada más, hoy con un celular tenemos una potencialidad computacional que no existía hace unos años atrás. Lo mismo se va aplicando a las diferentes tecnologías, sea de diagnóstico o tratamiento, que hacen que hoy la cirugía cardíaca tenga una resolución dentro de un espectro muchísimo mayor y más seguro de lo que fue el comienzo.

- Escuchar las palabras stent, marcapasos, válvula cardíaca, antes paralizaba. ¿Hubo un avance y estamos en otros tiempos?

Es enorme los avances que han habido, así como lo ha hecho toda la tecnología computada. Los marcapasos al principio eran unos pedazos de ladrillos enormes que costaba encontrar un lugar en el cuerpo en donde se pudiera poner y hoy tienen el tamaño de una moneda grande y duran 10 años de batería o más. Las válvulas lo mismo. Antes eran diseños monodisco que se infiltraban con los lípidos, se agrandaba el disco, se trababan, tenían trombosis temprana. Había un montón de cosas que en la evolución tecnológica han mejorado enormemente y hoy prácticamente no vemos todas las complicaciones que se solían ver al principio.

- ¿Qué procedimientos mínimamente invasivos llegaron para reemplazar a cirugías tradicionales que tenían mayor riesgo?

El desarrollo de materiales y cosas ha permitido que hoy enfermedades coronarias de pocos vasos, uno o dos vasos, tengan una fácil resolución por cateterismo, cosa que antes no existía. Pensar que el primero que inventó el stent coronario se llamaba Andreas Gruentzig, un tipo que lo inventó en el año 72 y falleció en un accidente de avioneta, él tenía una avioneta privada y falleció en ese accidente. A él se le ocurrió esta idea y fue evolucionando. Los primeros stents eran tremendamente grotescos al lado de lo que hay hoy. Se hacen de un material que se expande y que el calor del cuerpo lo mantiene expandido, se llama nitinol y eso realmente permite que hoy mucha enfermedad coronaria tanto aguda como crónica, y si es de uno o dos vasos, tenga ese tipo de accesibilidad, reservando las lesiones de múltiples vasos o lesiones críticas de tronco para la cirugía cardiovascular que sigue siendo en ese territorio lo mejor.

- ¿Cómo podemos identificar que tenemos un problema cardíaco? ¿Qué controles debemos cumplir para evitar un procedimiento mayor?

La pregunta es muy buena. La gente tiene que saber que así como la mujer tiene controles periódicos por sus hechos de ser mujer, el ser humano tiene que controlarse desde el punto de vista cardiovascular por lo menos una vez al año. Teniendo esa precaución y haciendo estudios a veces indirectos se llega a diagnósticos tempranos. Vemos gente que por el simple electro que le piden para el carnet de conducir, termina descubriendo enfermedades que de otra manera no lo hubieran hecho. El control previo da una potencialidad de diagnóstico importante y se puede prevenir mucho. Pensar que hoy la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte del ser humano en el Occidente. No deja de ser importante el tema de controles periódicos.

- Hablamos de avance tecnológico, durante tus años de experiencia han cambiado las cosas. ¿Cómo imaginas la cirugía cardiovascular en 10 años?

Sabemos ahora que una de las cosas que se está tratando de introducir en el área médica o quirúrgica es la cirugía robótica. No quiere decir que el robot tenga la capacidad de resolver solo, el robot es un intermediario que usa el cirujano y que fue creado con fines militares para resolver distintas patologías en los barcos de guerra, de tal manera que ningún barco necesite tener un plantel full de todos los especialistas que potencialmente se pueden necesitar en un herido. Entonces crearon la necesidad de un quirófano robótico y la potencialidad de poder operar a distancia a través de la comunicación satelital. Lo mismo con las estaciones espaciales. Pero hoy, se está tratando de convertir algunas cirugías donde se requiere un alto nivel de definición y estabilidad para poder hacer incisiones muy complejas y de alta resolución, usar el robot. Como es hoy la cirugía robótica de próstata que permite sacar la próstata sin dañar la sensibilidad potencial que puede tener el área.

- ¿Nos esperamos en unos años cirujanos conviviendo con robots?

El robot es una herramienta, no quiere decir que lo reemplace. No viene un robot y hace la cirugía solo. Tiene que ser manejado por un cirujano que está en el mismo quirófano en donde está el paciente, de tal manera que si hubiera cualquier tipo de inconveniente tiene la capacidad resolutiva de convertir la cirugía robótica en una abierta.

Mirá la entrevista completa al Dr. Claudio Burgos para MDZ en diálogo

Entrevista al Dr. Claudio Burgos para MDZ en diálogo El Dr. Claudio Burgos nos enseña sobre prevención de enfermedades cardiovasculares.

Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Italiano de Mendoza

El equipo humano que conforma el departamento de Cirugía Cardiovascular del Hospital Italiano de Mendoza está formado por médicos cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, intensivistas, perfusionistas, anestesiólogos, psiquiatras, infectólogos, virólogo y personal de enfermería entrenado para recuperar y atender pacientes de alta complejidad como así también trasplantados.

La unidad de trasplantes de órganos ofrece una respuesta a los pacientes con insuficiencia renal, cardíaca, hepática, y respiratoria a través de los múltiples trasplantes de órganos que realiza nuestro servicio.

El Hospital Italiano cuenta con la mejor tecnología para resolver todo tipo de patología cardiovascular. En su trayectoria se han realizado más de 14.000 cirugías cardiovasculares y más de 600 trasplantes de órganos poniéndose a la vanguardia de esta especialidad en Argentina.