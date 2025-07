Ciudadanía italiana: uno por uno todos los trámites que podés hacer en la página web del Consulado de Italia

Desde la página web del Consulado de Italia en Mendoza, se pueden iniciar al menos once trámites para hacer la ciudadanía italiana. Los trámites habilitados en la página web son: Ciudadanía y Adopción, Reconstrucción, Hijos directos mayores de edad, Adquisición de la ciudadanía por “beneficio de ley” (hijos menores nacidos en el exterior), Adquisición de la ciudadanía de hijos menores convivientes con un progenitor no ciudadano desde el nacimiento, Readquisición de la ciudadanía ex art. 17 de la Ley 91/1992, Readquisición de la ciudadanía por adhesión al Acuerdo ítalo-argentino sobre doble ciudadanía, Reconocimiento en base a leyes especiales, Certificado de no renuncia (reconstrucción en un Municipio italiano), Matrimonio y Elección de ciudadanía.