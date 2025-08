Ciudadanía italiana: el nuevo fallo de la Corte que ilusiona a los argentinos

La decisión también descartó como no fundadas las objeciones de inconstitucionalidad al artículo 1 de la Ley 91/1992, lo que ratifica la constitucionalidad del derecho ius sanguinis. Sin embargo, hay un detalle que hay que tener en cuenta. Si bien este artículo permite la transmisión de la ciudadanía por vía sanguínea sin cortes generacionales, esto es así siempre y cuando no exista una legislación que establezca lo contrario vigente. Es decir que, debido a que actualmente la Ley 74/2025 está vigente, no se puede volver atrás hasta que no se impugne o vete la misma.

En términos prácticos, el fallo implica que los descendientes de italianos pueden seguir accediendo a la ciudadanía mediante la vía judicial si cumplen con los requisitos anteriores al 27 de marzo de 2025 o si tienen trámites activos, es decir, si presentaron sus carpetas o pidieron un turno previo a la fecha en la que comenzó a regir el decreto-Ley 36/2025. No obstante, el fallo no habilita el acceso administrativo automático para bisnietos ni generaciones más lejanas.

De esta forma, el fallo refuerza la posibilidad de impugnar judicialmente la reciente Ley 74/2025, la cual introdujo restricciones retroactivas al derecho a la ciudadanía. Si bien la Corte no se pronunció específicamente sobre dicha norma, al no haber limitado constitucionalmente el derecho consagrado en la Ley 91/1992, se abre la posibilidad de futuras acciones de inconstitucionalidad, lo que ilusiona a los argentinos y demás descendientes de italianos.