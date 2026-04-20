Cierre en la Autopista Buenos Aires-La Plata: a qué hora empieza y cuánto dura

Esta noche habrá un cierre clave por obras en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Cuánto durará la interrupción y cuáles son los desvíos previstos.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad anunció un cierre clave en la Autopista Buenos Aires-La Plata por obras de mantenimiento. La restricción impactará en una conexión estratégica hacia el norte y tendrá un horario definido: comenzará a las 22:00 y se extenderá durante la noche.

Corte Autopista La Plata Buenos Aires Cierra la Autopista Buenos Aires-La Plata por obras. Telam

A qué hora cierra la Autopista Buenos Aires-La Plata Según informó Autopistas Urbanas, el cierre total del enlace entre el acceso desde Avellaneda y el Paseo del Bajo (sentido norte) arrancará a las 22 horas y se mantendrá durante 7 horas consecutivas.

La medida forma parte de un plan de mejoras integrales en la traza urbana y afectará especialmente al tránsito pesado, con posibles demoras en la circulación nocturna.

Desvíos por el corte: cómo evitar la zona afectada Para reducir congestionamientos, se establecieron alternativas para camiones y vehículos: