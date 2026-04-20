Cierre en la Autopista Buenos Aires-La Plata: a qué hora empieza y cuánto dura
Esta noche habrá un cierre clave por obras en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Cuánto durará la interrupción y cuáles son los desvíos previstos.
El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad anunció un cierre clave en la Autopista Buenos Aires-La Plata por obras de mantenimiento. La restricción impactará en una conexión estratégica hacia el norte y tendrá un horario definido: comenzará a las 22:00 y se extenderá durante la noche.
A qué hora cierra la Autopista Buenos Aires-La Plata
Según informó Autopistas Urbanas, el cierre total del enlace entre el acceso desde Avellaneda y el Paseo del Bajo (sentido norte) arrancará a las 22 horas y se mantendrá durante 7 horas consecutivas.
La medida forma parte de un plan de mejoras integrales en la traza urbana y afectará especialmente al tránsito pesado, con posibles demoras en la circulación nocturna.
Desvíos por el corte: cómo evitar la zona afectada
Para reducir congestionamientos, se establecieron alternativas para camiones y vehículos:
- Continuar por la AU 25 de Mayo en sentido Liniers–Ezeiza, tomar la salida a Entre Ríos, girar en Solís y retomar hacia el centro para conectar con el Paseo del Bajo.
- Salir hacia avenidas Huergo o Madero y acceder al Paseo del Bajo desde el ingreso rápido en Retiro.
Más cortes por obras: General Paz y Autopista Illia
Además, habrá restricciones en otros puntos clave de la Ciudad:
- En la Avenida General Paz, se cerrarán los accesos a la AU Perito Moreno entre las 22 y las 5 horas, en ambos sentidos, por trabajos en la calzada. Como alternativa, se podrá bajar en Avenida Rivadavia y retomar a la altura 9.300.
- En la Autopista Illia, habrá cortes parciales en el carril derecho de lunes a jueves en horario nocturno. También estarán cerrados el ingreso desde Salguero hacia el centro y la conexión con el Paseo del Bajo en sentido sur.