Científicos argentinos crearon una aplicación para medir el efecto de El Niño en los cultivos

Mientras crece la atención sobre el fenómeno de El Niño y su posible impacto en distintos aspectos de la vida ciudadana. La preocupación, también, se extiende hacia cómo podría impactar durante la campaña agrícola 2026/27.

Para esto, una herramienta desarrollada en Argentina permite mirar el problema desde otra perspectiva: los datos. Se trata de AgroENSO , una plataforma web creada por investigadores del Conicet y el INTA que reúne información climática y productiva para mostrar cómo cambiaron los rendimientos de distintos cultivos según el estado del fenómeno El Niño -Oscilación del Sur (ENOS).

El proyecto fue encabezado por el investigador del Conicet Juan Pablo Monzón, junto con los investigadores del INTA Fernando Aramburu-Merlos y Jorge Luis Mercau. La aplicación toma registros oficiales de producción y los cruza con información histórica del fenómeno climático para analizar seis cultivos : maíz, soja de primera, soja de segunda, trigo, cebada y girasol.

El interés de la herramienta aumenta en el contexto actual. El Servicio Meteorológico Nacional informó en septiembre que las condiciones del Pacífico ecuatorial son compatibles con una fase cálida o El Niño y estimó una probabilidad del 100% de continuidad durante septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.

La interfaz de AgroENSO busca que la información pueda ser consultada sin necesidad de conocer estadística o climatología. El usuario puede seleccionar el país, el nivel geográfico que quiere observar, el cultivo y la fase del ENOS para obtener un mapa con los resultados.

El mapa interactivo permite elegir cultivo, provincia o departamento y comparar sus rendimientos durante El Niño, La Niña y años neutrales.

En el caso argentino, la plataforma permite mirar los datos a nivel nacional, provincial y departamental. También incorpora información de Brasil y Uruguay, aunque con distintos niveles de detalle según la disponibilidad de estadísticas oficiales de cada país.

La consulta puede hacerse sobre el rendimiento promedio o separando los años según hayan ocurrido bajo condiciones de El Niño, La Niña o un escenario neutral. De esta manera, en lugar de quedarse solamente con una explicación general sobre el fenómeno, el usuario puede observar qué ocurrió históricamente con un cultivo determinado en una zona concreta.

¿Cómo funciona y qué datos proporciona?

AgroENSO permite consultar el comportamiento histórico de maíz, soja, trigo, cebada y girasol frente a las distintas fases del ENOS. Conicet

Uno de los aportes más interesantes de AgroENSO está en que no compara directamente los rindes de hace 30 años con los actuales. Para hacerlo, sus autores primero corrigen el efecto que tuvieron los avances tecnológicos y las mejoras en el manejo de los cultivos a lo largo del tiempo.

En términos sencillos, esto permite separar dos cuestiones que pueden confundirse: que un cultivo rinda más porque mejoraron las técnicas agrícolas y que rinda diferente porque ese año las condiciones climáticas fueron distintas. También se aplican controles sobre los datos para evitar que campañas con registros poco representativos distorsionen los resultados.

La aplicación, por lo tanto, no entrega un pronóstico de cuánto va a rendir un campo durante la próxima campaña. Lo que hace es tomar lo ocurrido durante décadas y utilizar esa historia para estimar qué comportamiento fue más frecuente en cada región cuando apareció El Niño, La Niña o un período neutral.

¿Qué se puede saber de Mendoza?

Aunque la plataforma abarca buena parte de la principal zona agrícola argentina, Mendoza no aparece actualmente entre las provincias incluidas en el mapa argentino de AgroENSO. La base utilizada para Argentina contempla 15 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza no está incluida.

Esto significa que la herramienta no permite utilizar sus resultados para afirmar cómo responderán los cultivos mendocinos frente a El Niño. Además, los cultivos que analiza son principalmente extensivos, por lo que tampoco está diseñada para estudiar directamente producciones características de Mendoza, como la vid.

Una herramienta para mirar más allá del pronóstico

La metodología utilizada por los investigadores parte de estadísticas agrícolas oficiales y del índice ONI de la NOAA, que permite clasificar las campañas según la fase del ENOS. Para Argentina, el análisis utiliza información desde la campaña 1990/91 hasta 2025/26, lo que conforma una serie de alrededor de 35 años.

Además, el sistema no se limita a mostrar un porcentaje. Al seleccionar una zona aparecen gráficos que permiten observar la relación entre el comportamiento del océano y el rendimiento, comparar la distribución de los rindes entre las distintas fases del ENOS y ver cómo evolucionó el rendimiento a través de los años.

La intención es que esos datos funcionen como un elemento más para tomar decisiones. La información histórica puede ayudar a plantear distintos escenarios, pero los resultados deben ser interpretados junto con las condiciones concretas del suelo, el agua disponible y las características de cada establecimiento.

AgroENSO puede consultarse de manera gratuita desde agroenso.netlify.app. Sus autores recomiendan interpretar los resultados según el país, el nivel geográfico y el cultivo seleccionado, ya que los indicadores se calculan de manera independiente para cada combinación.